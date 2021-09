https://cz.sputniknews.com/20210902/okamura-o-vztahu-s-nemeckem-pokud-maji-byt-vztahy-dobre-musi-byt-uzavrena-kapitola-minulosti-15702028.html

Okamura o vztahu s Německem: Pokud mají být vztahy dobré, musí být uzavřena kapitola minulosti

Okamura o vztahu s Německem: Pokud mají být vztahy dobré, musí být uzavřena kapitola minulosti

Minulý týden byl na návštěvě České republiky německý prezident Frank-Walter Steinmeier. K oficiální návštěvě německého prezidenta se na svých účtech na... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T20:51+0200

2021-09-02T20:51+0200

2021-09-02T20:51+0200

česko

německo

frank-walter steinmeier

návštěva

vztahy

tomio okamura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15427153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bad7f1dac592b51e9036cefdd456c72.png

Dále se uvádí, že hnutí SPD je přesvědčeno, že pokud mají být vztahy s Německem přátelské, je nezbytné, aby došlo k uzavření kapitoly minulosti, aby vztahy mohly být dobré i do budoucna.Okamura v příspěvku dále připomenul, že pořád ještě není uzavřena otázka plnění válečných reparací Německem vůči Česku podle Pařížské dohody.„Připomínáme, že z celkové částky československých reparačních nároků ve výši 306 miliardy Kčs (vyjádřeno v tehdejší měně), bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 milionu korun. Na to nesmíme zapomenout, a to se musí změnit! To je program SPD,” uvádí Okamura na závěr.Návštěva německého prezidentaMinulý týden německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel na třídenní návštěvu České republiky. Setkal se prezidentem republiky Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem. Steinmeier také navštívil Ústí nad Labem, kde si prohlédl multimediální expozici pod názvem Naši Němci. Tam ho přivítal primátor Petr Nedvědický a doprovázeli ministr zahraničí Jakub Kulhánek, hejtman Jan Schiller a další. Výstava, kterou realizuje Collegium Bohemicum, je věnována vývoji soužití Čechů a Němců v Českých zemích. Steinmeier ocenil význam výstavy pro další rozvoj česko-německých vztahů.Jako první německý prezident navštívil také kryptu pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze, kde po boji s nacisty zemřeli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha českoslovenští výsadkáři.Rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém zpravodajství zdůraznila opakovaná prohlášení obou prezidentů o tom, že vztahy Německa a Česka jsou nejlepší v historii a že základ vzájemného partnerství je nezávislý na politické situaci v obou zemích.

https://cz.sputniknews.com/20210825/nemecky-prezident-je-na-tridenni-navsteve-cr-chtel-bych-ukazat-jak-uzce-jsme-propojeni-15617867.html

macm Vyrovnání nebo ne, pro Čecha je Němec vždycky nepřítel! 0

Červenáček Germánie jasně prohlásila, že nebude platit reparace (přestože se to právě panu Okamurovi nelíbí), kvůli divokému odsunu. 🐸🐸🐸🐸 0

2

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, frank-walter steinmeier, návštěva, vztahy, tomio okamura