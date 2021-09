https://cz.sputniknews.com/20210902/opozicia-sa-nevzdava-na-den-ustavy-sr-zorganizovala-symbolicke-masove-protesty-pomze-to--15697268.html

Opozícia sa nevzdáva! Na Deň Ústavy SR zorganizovala symbolické masové protesty. Pomôže to?

Opozícia sa nevzdáva! Na Deň Ústavy SR zorganizovala symbolické masové protesty. Pomôže to?

Keď ústavodarcovia pred dvadsiatimi deviatimi rokmi 1. 9. 1992 prijímali Ústavu SR, zapracovali do nej aj paragraf 32, ktorý v prípade, ak aktuálna vláda...

Tie sa odohrali v Košiciach, symbolicky v meste, v ktorom Ústavný súd, podľa mienky značnej časti voličov, pošliapal práva občanov na konanie referenda o predčasných voľbách.Hlavné zhromaždenie organizovala strana Smer-SD a podľa odhadov sa na ňom zúčastnilo od 3 do 7-tisíc občanov. Viacerí rečníci vo svojich vystúpeniach poukazovali na hrubé porušovanie ústavnosti, respektíve konštatovali, že žiadna garnitúra v dejinách Slovenska v tak masívnej miere neporušovala ústavu. Silným symbolickým gestom bola účasť jediného dvojnásobného prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, to dalo celému protestu punc nadstraníckosti. V inej časti košického centra sa konalo zhromaždenie mimoparlamentnej strany Republika, ktorú tvoria predovšetkým odídenci z Ľudovej strany Naše Slovensko a ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia strany Život - Národná strana. Akýsi kontraprotest voči týmto protestom iniciovala skupinka z neformálnej občianskej skupiny Otvorené pod vedením Jána Gálika pod heslom Ústavný súd si nedáme. Kým v prípade oboch skupín protestovali rádovo tisícky ľudí, kontraprotest podporili sotva desiatky ľudí. Paradoxné je, že nedôveryhodnosť súčasnej garnitúry je tak vysoká, že ani organizátori kontraprotestu si nedovolili obhajovať súčasnú garnitúru, nespochybňovali protest ako taký ani právo občanov protestovať, len kádrovali organizátorov protestov. Ich posolstvo teda bolo, paradoxne, nie obraňujúce súčasnú vládu, išlo im len o to, aby si ľudia rozmysleli, s kým, či pod akou „ vlajkou“ idú do protestu.

