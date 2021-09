Pořízková prozradila, co je podle jejího názoru ve společnosti nepřijatelné

https://cz.sputniknews.com/20210902/porizkova-prozradila-co-je-podle-jejiho-nazoru-ve-spolecnosti-neprijatelne-15693762.html

Nedávno jedna z nejslavnějších modelek 90. let Pavlína Pořízková poskytla časopisu Los Angeles Magazine rozhovor, ve kterém upřímně promluvila o problémech... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Šestapadesátiletá modelka odvážně pózovala na obálce časopisu bez oblečení a vypadala úchvatně. Pavlína neskrývala skutečnost, že její původní fotografie byla retušována, ale o něco později zveřejnila verzi bez Photoshopu.„Tento snímek vyžadoval 2 hodiny profesionálního make-upu a vynikající osvětlení od profesionálního fotografa,“ napsala.Dnes legendární modelka zveřejnila portrét ze stejného focení. V příspěvku vysvětlila, co je jedním z hlavních darů procesu dospívání a co nikdy nepřijme.„Přijetí. To je dar věku, pokud je člověk otevřený učení. Odmítám se však smířit s tím, že nás, úžasné ženy, společnost zavrhuje a považuje nás za bezvýznamné, pokud už nejsme továrny na děti. To je prostě nepřijatelné,“ napsala.Uživatelé v komentářích Pavlínu podpořili.„Kdyby světu vládly starší ženy, nebyly by tam absolutně žádné nesmysly nebo kecy,“ okomentovala sophiawharris.„Prostě nádherná v každém věku,“ napsala ashleybordenfitness.„Děkujeme, že nás reprezentujete v celé naší slávě, moudrosti, zkušenostech a kráse. Sledovala jsem vás roky a vážím si vaše filozofie a slov,“ podpořila ji foodbodyover50.„Jedna z oblíbených super (modelek) žen,“ okomentovala billiethreatt.V poslední době legendární modelka pravidelně zveřejňuje fotky ve spodním prádle na Instagramu a snaží se dokázat, že sexualita je vlastní ženám jakéhokoli věku.Na začátku února zveřejnila svou nahou fotku na podporu herečky Elizabeth Hurleyové, která publikovala fotku nahoře bez a byla kritizována - mnozí ji považovali za nevhodnou ukázku nahého těla pětapadesátileté herečky.„Proč je sexualita a nahota vítána, když je žena mladá a proč je ve zralém věku zatracována,“ zeptala se supermodelka. A odpověděla si, že je to kvůli mužům, kteří jsou „biologicky naprogramováni, aby rozptýlili své semeno tím, že ho umístí do úrodných nádob, které svým mládím potvrzují jejich životaschopnost“.

