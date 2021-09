https://cz.sputniknews.com/20210902/potencialni-hrozba-slunecni-boure-muze-vyvolat-internetovou-apokalypsu-na-cele-planete-15702473.html

Potenciální hrozba: Sluneční bouře může vyvolat „internetovou apokalypsu“ na celé planetě

Američtí vědci poukázali na možný rozsah, který má šanci způsobit bouře na Slunci pro moderní civilizaci. Zazněla slova o „apokalypse“, píše Forbes. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Vědkyně z Kalifornské univerzity Sangeetha Abdu Jyothiová se věnovala potenciálním škodám, které může způsobit bouře na Slunci. K poslední super silné bouři přitom došlo v roce 1859. V jejím důsledku přestal pracovat telegraf po celém světě.Forbes píše, že současný svět, který je daleko více závislý na prostředcích spojení a moderní elektronice, bude zasažen o mnoho více. Výrobci elektroniky si přitom jsou této hrozby dobře vědomi a někteří podnikají kroky, aby minimalizovali rizika. Celosvětová síť internet ovšem tak dobře chráněná není.Jyothiová zdůraznila, že nejslabším článkem jsou retranslátory, které se používají na podmořských kabelech. Ty jsou potřeba pro posilování signálu a instalují se na každých 50-150 metrech. Pokud by při sluneční bouři došlo k poškození těchto retranslátorů, internet by přestal fungovat. Přičemž na jeho opravu by mohlo být potřeba až několik týdnů.Velká sluneční bouře by také poškodila satelitní systémy GPS, ale i satelity používají pro přenos internetu. Expertka dále uvedla, že pravděpodobnost, že dojde k velmi silné sluneční bouři, činí v nejbližších deseti letech 1,6 až 12 %.Samotný Forbes takovou událost označil za „černou labuť“. K této události by přitom stálo za to se připravit, neboť internet jen v USA generuje 7,2 miliardy dolarů denně. Nejvíce přitom, podle slov magazínu, by byly zasaženy Spojené státy. Nemalé škody by událost napáchala i v Evropě.Autor článku také poukazuje na skutečnost, že datová centra společnosti Google jsou lépe zabezpečena proti podobným událostem ve srovnání s datovými centry společnosti Facebook.

Ωmega.. . Nič také nehrozý kurvavá kurve ric neurve ,trocha pozitívýtí nám neuškody 0

lesník V případě „sluneční bouře“ v důsledku „vyhoření“ všech transformátorů dojde ke kolapsu celé elektrické rozvodné sítě a všech elektronických a elektrických přístrojů. V tom případě se octneme technicky v osmnáctém století s podstatně horšími dopady na obyvatele. Tehdejší společnost nebyla tak závislá na dodavatelských sítích potravin, vody a tepla tak, jako ta dnešní. 0

