Premiér Babiš je terčem kritiky za své vystupování v televizní debatě

Premiér Babiš je terčem kritiky za své vystupování v televizní debatě

Ve středu se v pořadu Speciál 360° Hlas lidu na CNN Prima News utkali premiér Andrej Babiš, šéf sociální demokracie Jan Hamáček, předseda lidovců Marian... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Předvolební debatu moderovali Pavlína Wolfová a Michal Půr, zúčastnila se i veřejnost, která politikům kladla otázky, na které museli během minuty odpovědět.Komentář se objevil například na webu Reflex.cz, kterou sepsal Bohumil Pečinka, renomovaný komentátor. Podle jeho slov vypadal premiér v televizi unaveně, neměl dobře padnoucí oblek ani kravatu a jeho výkon byl průměrný. Zbylí účastníci ho však i přesto nepoložili na lopatky.Za opak však Pečinka označil Bartoše. Ten se podle jeho slov snažil vypadat státnicky, když neustále převracel papíry s poznámkami, ale své myšlenky netransformoval do srozumitelného jazyka a jeho projev nebyl příjemný.„Jestli bude evidentně vyčerpaný a vyhořelý Babiš triumfovat i v těchto volbách, bude to pouze výsledkem impotence jeho konkurentů,“ dodal.Další, kdo přišel se svým hodnocením, byl například bývalý premiér Mirek Topolánek. Ten se vyjádřil pro změnu na sociální síti Twitter a nutno podotknout, že pro ostrá slova nešel daleko.Terčem kritiky se napříč sociálními sítěmi stal premiér Babiš, a to za své chování během debaty. Kvůli tomu ho dokonce označil Bartoš za nevychovaného člověka, když mu premiér skočil několikrát do řeči. Právě to si všimli i uživatelé na sociálních sítích.Europoslanec Tomáš Zdechovský zase napsal, že se Babiš podle něj zbláznil. „Premiér Andrej Babiš se asi zbláznil. V debatě na CNN Prima neskutečně plácá, skáče každému do řeči, neskutečný. Fakt hrůza. Marian Jurečka skvěle za mě,“ uvedl.Editorka webu Expres.cz Barbora Koukalová napsala, že podle ní je vítězem debaty Jan Hamáček.Podle jejích slov se lidé řídí emocemi a velmi špatná emoce je ta, že někdo pořád skáče do řeči a nenechá druhého řečníka domluvit. „A když vidíme premiéra, jehož největším soupeřem má být Ivan Bartoš, jak ho nenechá doříct ani větu a končí to pavlačovým překřikováním, není divu, že se lidi chytají za hlavu a fandí tomu, komu je zabráněno sdělit celou myšlenku. 3. Kde byl do háje Petr Fiala?! Nebo on není lídr?“ ptá se závěrem.Připomeňme, že v debatě byl tématem koronavirus. Hovořilo se o platech a odměnách zdravotníků, i o tématu školství a v neposlední řadě o důchodech. Debata byla provázena hádkami a ostrými výměnami názorů, a to především mezi šéfem Pirátů Ivanem Bartošem a premiérem Babišem. Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat 8. a 9. října.

