„Putin kdy přijde?“ Čaputová uvítáním Steinmeiera velký potlesk nesklidila

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová jednala ve čtvrtek s prezidentem Německé spolkové republiky Frankem-Walterem Steinmeierem. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Šlo o otázky právního státu, situaci v Afghánistánu, potřebné reformy v souvislosti s evropským plánem obnovy, jakož i o společné priority včetně boje s klimatickými změnami.Čaputová o tom informovala na společné tiskové konferenci v Bratislavě.Kromě toho zveřejnila video přivítání německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.Pokud si slovenská prezidentka myslela, že tím sklidí vesměs pozitivní hodnocení, tak má smůlu. Vedle nadšenců se objevila spousta lidí, kteří Čaputovou odsoudili.„Kus odporné falešné ženské...žádná prezidentka,“ napsal Martin Čičo Ciznar.„Co se bojíte lidí, že jste ceremoniál přesunuli do zahrady,“ ironicky okomentoval Marian Maros Moravcik.Pro některé sledující dnešní událost vypadala jako představení.„Kdy už skončí toto ‚Radošinské‘ naivní divadlo. Už musíte cítit, že jste jakoby pouze herci...“ uvedl Rastislav Ilčík.„Fašistům se stále cpát do prdele, herečka!!” vyslovila se Olga Bakitová.Dalším chybělo nedodržení protikoronavirových opatření.„Hahaha, nikdo nemá roušky,“ zněl komentář Ildikó Fekete.Další vůbec neskrývají, že se stydí.„Hanba Slovenské republiky. Čaputová, ona tu není pro národ a pro Slováky, ale pro národ, ale západní,“ zkritizoval hlavu slovenského státu Vlado Fischer.„Putin kdy přijde? Nejen fašisty je potřeba vítat, madam. Ti nám nic dobrého nedonesli ještě nikdy!!!“ stojí v poznámce od Brigity Kis Bandiové.Připomeňme, že minulý týden Frank-Walter Steinmeier byl na návštěvě České republiky, kde se zdrží tři dny. U této příležitosti jej pohostil na lánském zámeckém parku jeho český protějšek Miloš Zeman. Večeře se zúčastnily i manželky obou prezidentů, tedy Elke Büdenbenderová a Ivana Zemanová.Rovněž zmiňme, že německý prezident v rozhovoru pro ČT konstatoval, že lidé v Česku vědí, že v tuto chvíli máme dobré sousedské vztahy, posilujeme je a směřujeme do budoucnosti. Zároveň jsme jako země podle jeho slov spojeni hrůznými dějinami. Heydrich je představitelem hrůzných činů, obsazení Německem, představitelem toho, co hrozného Německo Čechům provedlo.„Vím, že o život přišli nejen atentátníci. Odplata nacistů stála životy mnoha lidí, dvě města byla zcela zničena a jejich obyvatelé zavražděni. Na to budeme vzpomínat. Připomínáme si naši odpovědnost. A je to pro nás povinnost, abychom naše sousedství posílili pro budoucnost,“ uvedl.

