https://cz.sputniknews.com/20210902/ruska-centralni-banka-popsala-scenar-globalni-financni-krize-v-roce-2023-15704533.html

Ruská centrální banka popsala scénář globální finanční krize v roce 2023

Ruská centrální banka popsala scénář globální finanční krize v roce 2023

Centrální banka Ruska v jednom ze svých dokumentů popsala tři různé scénáře budoucnosti – „zesílení pandemie“, „globální inflace“ a „finanční krize“. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T23:15+0200

2021-09-02T23:15+0200

2021-09-02T23:15+0200

svět

rusko

banka

ekonomika

finanční krize

hospodářská situace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/341/47/3414732_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_f33d180a6caeabdae89d4898d9f7c6f9.jpg

Jak píší ruští centrální bankéři, hlavním faktorem ovlivňujícím pravděpodobnost ostré krize je růst zadlužení států a společností se slabými ukazateli finanční stability. Negativní scénář povede k růstu bublin na finančních trzích a růstu korporátního dluhu.„Pokud budou nálady dostatečně volatelní na finančních trzích v roce 2022, a procesy na finančních trzích budou mít bublinový charakter, tak rychlé a podstatné zpřísnění finanční politiky USA může vést k růstu neklidu investorů, co se týče perspektivní návratnosti jejich vkladů,“ stojí v materiálu ruských centrálních bankéřů.Ve výsledku roku 2023 investoři začnou masově prodávat riziková aktiva, vyostří se také problémy s dluhy v ekonomicky slabších zemích – hlavně tam, kde byly nashromážděny „značné dluhy v cizí měně“. To vše v situaci, kdy už nebude k dispozici tak silná podpora mezinárodních organizací, jako tomu bylo v roce 2020.Jak se uvádí v prognóze, ve výsledku může v ekonomice v průběhu prvního kvartálu roku 2023 začít značný negativní trend, který bude srovnatelný s lety 2008 a 2009 – s „dlouhou periodou nestability a dlouhou periodou obnovy“.V takové případě klesne cena ropy (na úroveň 40 dolarů za barel). K roku 2024 přitom vyroste na úroveň 45 dolarů, prognózuje centrální banka. V takovém případě klesne i ruské HDP o 1,4-2,4%. Podle očekávání přitom dojde k zvýšení úrokové sazby.Nehledě na to se ruská ekonomika podle výhledu bankéřů může vrátit do tempa růstu o rozměru 3-4 % v roce 2024.Zvýšení důchodů v ČeskuPrezident Miloš Zeman na konci srpna podepsal zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Od roku 2023 bude také jeden z rodičů dostávat příspěvek ve výši 500 korun za vychované dítě.Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by penze příští rok vzrostly přibližně o 497 korun, což činí 3,2 procenta. Při dodatečném navýšení penzí o 300 korun tak stoupnou o 5,2 procenta, a přesněji o 797 korun. Průměrný důchod by se tak v lednu podle odhadů pohyboval kolem 16 275 korun.Příspěvek ve výši 500 korun za vychované dítě bude moci získat jen jeden z rodičů, zpravidla matka. O příspěvek se bude zvyšovat zásluhová část penze a bude se valorizovat podle inflace. Nárok na příspěvek si bude moci uplatnit ten z rodičů, který o dítě převážně pečoval.

https://cz.sputniknews.com/20210902/ministerstvo-zahranici-usvedcilo-apple-a-google-ve-snaze-zasahovat-do-voleb-v-rusku-15702970.html

https://cz.sputniknews.com/20210902/kdo-ho-pro-svoje-politicke-cile-zneuziva-stropnicky-k-situaci-s-babisem-mladsim-15702782.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, banka, ekonomika, finanční krize, hospodářská situace