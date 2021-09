https://cz.sputniknews.com/20210902/si-tin-pching-oznamil-vytvoreni-pekingske-burzy-cennych-papiru-15700964.html

Si Ťin-pching oznámil vytvoření pekingské burzy cenných papírů

Si Ťin-pching oznámil vytvoření pekingské burzy cenných papírů

Čínské úřady hodlají otevřít novou burzu cenných papírů v Pekingu. Oznámil to ve čtvrtek čínský prezident Si Ťin-pching ve videu během Čínského mezinárodního...

„Budeme i nadále podporovat inovativní rozvoj malých a středních podniků, (...) založíme pekingskou burzu a vybudujeme hlavní platformu, která bude sloužit inovativním malým a středním podnikům,“ citovala ho státní zpravodajská agentura ČLR.V současné době existují tři burzy v Číně - v Šanghaji, Šen-čenu a Hongkongu. Kromě toho má Čína řadu komoditních burz, zejména v Dalianu, Čeng-čou a Šanghaji.Čínský prezident navíc slíbil, že „prohloubí“ reformy „nové třetí rady“, známé také jako National Equities Exchange and Quotations (NEEQ; Národní burza cenných papírů a kotací) – subjektu, který byl poprvé založen v roce 2006, aby pomáhal slibným čínským začínajícím podnikům. V rámci vlny reforem oznámené již v roce 2019 začal NEEQ rozlišovat mezi různými malými a středními podniky na základě jejich výkonnosti – burza vybírala nejvýkonnější firmy a poté jim pomáhala s dalším rozvojem, získáváním finančních prostředků a vstupem na burzu.Čína je připravena spolupracovat s dalšími stranami na podpoře oživení a růstu globální ekonomiky, řekl ve čtvrtek čínský prezident. Je také připravena sdílet rozvojové příležitosti v oblasti obchodu službami se všemi stranami.Také se ukázalo, že světový lídr internetového obchodu, čínská společnost Alibaba, hodlá do roku 2025 vyčlenit asi 100 miliard jüanů na podporu konceptu „sdílené prosperity“ prosazované čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.Příslušné finanční prostředky by měly být přiděleny na rozvoj pěti hlavních oblastí. Patří mezi ně vědecké a technologické inovace, hospodářský rozvoj, vysoce kvalitní zaměstnanost, péče o sociálně znevýhodněné osoby a fond pro rozvoj „sociální prosperity“, uvádí se.Alibaba zároveň není jediným zástupcem velkých soukromých podniků v Číně, která vyčleňuje finanční prostředky na rozvoj programů, jež jsou pro zemi sociálně a ekonomicky důležité. Minulý měsíc telekomunikační holding Tencent také uvedl, že zdvojnásobí částku finančních prostředků přidělených na programy sociální odpovědnosti v zemi na 15 miliard dolarů.Čínský mezinárodní veletrh obchodu službami je největší univerzální výstavou na světě v této oblasti. Bude se konat od 2. do 7. září v Pekingu.

