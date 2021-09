https://cz.sputniknews.com/20210902/tento-tip-z-tiktoku-tykajici-vareni-testovin-rozdeluje-internet-15698701.html

Tento tip z TikToku tykající vaření těstovin rozděluje internet

Tento tip z TikToku tykající vaření těstovin rozděluje internet

Shannon Dohertyová (pozn. na TikToku @athomewithshannon) sdílela tip vaření těstovin, který se nedávno naučila. Nakonec je to jedna z mnoha metod rozdělujících... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T23:44+0200

2021-09-02T23:44+0200

2021-09-02T23:44+0200

video

těstoviny

recept

tipy

tik tok

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/15698456_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ddcd507e9514c025921bf87041f371d8.jpg

Namísto nalévání vařených těstovin a vody do cedníku umístěného ve dřezu Shannon položí cedník na vařené těstoviny a vodu. Tím voda odtekla a vařené a těstoviny zůstaly v hrnci.Shannon očividně ohromená, že se naučila tento fígl, popsala své video: „Jak jsem to celý život dělala špatně? Toto je jeden z těch LIFE HACKS, které používám KAŽDÝ DEN!"Soudě podle komentářů tohoto videa to není nic nového pro některé důvtipné milovníky těstovin.„Myslel jsem, že to dělali všichni," řekl jeden z nich.Další řekl: „CO!!!! Celý život jsem cedil nudle špatně."Ostatní nebyli tak ohromeni. „ZNIČIT NUDLE? Odmítám," říká jeden uživatel TikToku, zatímco druhý se ptá: „Kdo má tolik místa v hrnci?"Někteří uživatelé TikToku přiznávají, že vyzkoušeli tento nápad a spálili si ruce, když voda tryskala, jedna napsala: „Můj manžel to jednou udělal a spálil se."„Zkusil jsem to," poznamenal další. „Spálil jsem si obě ruce. Jedna z nich byla dost špatná. Myslím, že můj hrnec byl moc velký."Není to poprvé, co milovník těstovin sdílí kontroverzní cedění.Žena jménem Dani Khalil říká, že začala vařit těstoviny v cedníku, který umístí do hrnce.Svou demonstraci popsala na TikTok účtu @daniirara a napsala: „Trvalo mi roky, než jsem si uvědomila, že bych měla vařit těstoviny v cedníku, abych si zachránila záda. Jsem jediná?"Tento nápad se také setkal se smíšenými odpověďmi, přičemž jedna osoba napsala: „Moje babička se zklamáním určitě otáčí v hrobě."„Ušetří vám to celých 10 sekund?" poznamenal další.„Mám slabou sílu v horní části těla, abych zvedl takový velký hrnec, malá změna, jako je tato, mi pomůže. Někdy jsou to maličkosti," řekl další.

https://cz.sputniknews.com/20210824/skola-tiktoku-jak-jist-hot-dog-novym-zpusobem-aniz-byste-se-zaspinili-15606216.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

těstoviny, recept, tipy, tik tok, video