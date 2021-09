Ukrajina a USA přijaly společné prohlášení o plynovodu Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20210902/ukrajina-a-usa-prijaly-spolecne-prohlaseni-o-plynovodu-nord-stream-2-15695344.html

Kyjev a Washington se zasazují proti plynovodu Nord Stream 2 a považují ho za hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost, uvádí se ve společném prohlášení... 02.09.2021

Text byl zveřejněn na portálu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.USA hodlají zachovat „tranzitní úlohu“ Ukrajiny a zajistit „bezpečnost dodávek v tomto přechodném energetickém období“ a také nepřipustit použití plynovodu jako „geopolitické zbraně“. Za tímto účelem hodlá Washington i nadále podnikat různá opatření a nástroje energetické diplomacie, včetně s pomocí poradce pro energetickou bezpečnost Amose Hochsteina, uvádí se v textu.Investice amerického byznysuZelenskyj mel během pracovní návštěvy USA také schůzku se zástupci amerického byznysu a vyzval je, aby investovali do Ukrajiny, informovala tisková služba hlavy státu.Na schůzce byly zastoupeny finanční a energetické společnosti, společnosti z agrárního sektoru, z infrastrukturního a obranného odvětví.Zelenskyj seznámil americké podnikatele s plánem transformace Ukrajiny, „jenž má za cíl investování asi 300 miliard dolarů do ukrajinské ekonomiky“.Hlava státu zdůraznil, že Ukrajina dnes podniká „reálné a nikoli deklarativní kroky na podporu byznysu“, zejména promluvil o pozemkové reformě. Poznamenal, že Ukrajina má zájem o investice do rozvoje irigace.Zvlášť Zelenskyj promluvil o infrastrukturních změnách v zemi a o projektu Velká stavba, díky kterému se budují silnice a nové mosty. Prezident připomněl rovněž zákon o koncesích a fakt, že zahraniční investoři již působí ve dvou ukrajinských přístavech, Cherson a Olvia.Zelenskyj připomněl bankovní reformu a připravenost na privatizaci jedné z největších ukrajinských bank, PrivatBanky, také reformu státního koncernu Ukroboronprom, energetické projekty a „zelený“ kurs. Promluvil rovněž o zákonu o „investičních chůvách“, kdy investor, který vkládá do Ukrajiny přes 20 milionů eur, má speciální podporu ze strany ukrajinské vlády.Přijede Biden?Ukrajinský prezident prohlásil, že zapomněl si podrobně promluvit s prezidentem USA Joem Bidenem o jeho návštěvě na Ukrajině. „Přiznám se, že jsem si na to vzpomněl po schůzce, že bylo třeba podrobně promluvit o návštěvě prezidenta USA. Předtím ale jednaly naše týmy, také po telefonu jsme mluvili o návštěvě. Myslím, že prezident zavítá na Ukrajinu,“ řekl Zelenskyj novinářům ve Washingtonu. Rozhovor přenášela televize Ukrajina 24.Zelenskyj vykonává návštěvu v USA, kde měl ve středu schůzku s Bidenem. Pán Bílého domu prohlásil, že doufá v opětovnou návštěvu Ukrajiny, kde již byl v roce 2017 jako viceprezident, před odchodem prezidenta Baracka Obamy.

