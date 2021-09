https://cz.sputniknews.com/20210902/v-rusku-odtajnili-dokumenty-o-japonske-morove-zbrani-15697139.html

V Rusku odtajnili dokumenty o japonské „morové“ zbrani

Japonští vojáci byli v letech 2. světové války mistry ve vývoji vražedných bakteriologických technologií, zkonstruovali zejména speciální hůlku, s jejíž pomocí... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Mezi dokumenty, se kterými se obeznámil Sputnik, je zpráva adresována ministru zahraničí SSSR Andreji Vyšinskému, kterou mu předal na začátku ledna 1950 vedoucí druhého dálněvýchodního oddělení Ministerstva zahraničí Jevgenij Zabrodin. Ke zprávě přidal seznam japonských válečných zločinců usvědčených z vývoje a použití bakteriologických zbraní, o jejichž extradici navrhl požádat USA. Na prvním místě v seznamu 48 jmen byl japonský císař Hirohito.„Inženýr Tanaka, konstruktér speciální hůlky s blechami,“ poukazovalo se v seznamu. Tamtéž se mluvilo o plukovníku Ootovi, který navrhl používat čokoládu s bakteriemi antraxu.Nápad na použití blech šířících mor jako prostředek hromadné nákazy lidí patřil ideologovi a organizátorovi japonského projektu bakteriologických zbraní Širó Išiiovi.Išii, vzděláním mikrobiolog, navrhl vedení vojenského ministerstva vývoj vlastních bakteriologických zbraní, aby Japonsko, chudé na přírodní zdroje, mohlo mít ve válce stejné šance jako průmyslově vyspělé státy. V letech 1936-1942 a od března 1945 do porážky ve 2. světové válce řídil Išii zvláštní oddíl č. 731 Kuantungské armády, který vyvíjel a zkoušel na živých lidech bakteriologické zbraně.Ze zápisů z výslechů bývalých příslušníků oddílu č. 731 vyplývá, že Išii byl fanaticky oddán myšlence vývoje účinných prostředků bakteriologické války, pátral po možnosti zvýšit nakažlivost různých mikrobů a vyrábět je v množství potřebném na vedení bakteriologické války.Vynalezl speciální bombu, která měla podle jeho názoru předvést možnost maximálně účinného použití bakteriologických zbraní. Hlavní zvláštnost této bomby spočívala v tom, že měla keramický trup naplněný morovými blechami. Bomba měla vybuchnout ve výšce 50-100 metrů nad povrchem země, což by zajistilo maximálně široké nakažení terénu.V oddílu č. 731, stejně jako v dalším speciálním oddílu č. 100, se konaly pokusy nakažení lidí nejen morovými bakteriemi, ale také bakteriemi antraxu, cholery, tyfu a dalšími mikroby. Živým lidem vyoperovali vnitřní orgány, aby se podívali, jak se infekce šíří organismem. Japonští vojáci prováděli také jiné bestiální pokusy na lidech, které nevyhnutelně způsobily jejich smrt.Podle vzpomínek příslušníků oddílu č. 731 zahynulo celkem za dobu jeho existence v laboratořích asi tři tisíce lidí, na kterých se konaly kruté pokusy. Podle jiných odhadů dosáhl počet zabitých deseti tisíc. Jako pokusné králíky tam používali také sovětské válečné zajatce z počtu vězňů koncentračního táboru Hogoin, který patřil japonské rozvědce, a nacházel se nedaleko místa dislokace oddílu č. 731.V září 1940 podepsaly Itálie, Japonsko a Německo v Berlíně Trojstrannou smlouvu, která zakotvila formování jádra agresorských států. Smlouva o vzájemné neutralitě mezi Moskvou a Tokiem uzavřená v Moskvě v dubnu 1941 umožnila sovětské vládě zajistit na jistou dobu bezpečnost východní hranice, nezměnila však celkový poměr sil.Japonsko bylo ve válečných letech spojencem hitlerovského Německa a nevzdalo se plánu války proti SSSR. Všemi svými akcemi cílevědomě porušovalo dohody o neutralitě a podnikalo diverze. 8. srpna 1945 vyhlásil SSSR, který měl nepopíratelné důkazy vývoje bakteriologických zbraní, a s ohledem na spojenectví Tokia a Berlína válku Japonsku.Příští den byla zahájena Dálněvýchodní kampaň sovětských vojsk, která se skládala ze tří operací, Mandžuské strategické útočné, Jihosachalinské útočné a Kurilské výsadkové.Vstup Sovětského svazu do války a porážka Kuantungské armády rozhodly o bezpodmínečné kapitulaci Japonska, která byla podepsána jeho vládou 2. září 1945. Znamenalo to konec 2. světové války.Tokijský tribunál odsoudil zločiny proti míru, ale na rozdíl od Norimberského, utajil zločiny japonských vojáků proti lidstvu, čímž poskytl možnost útěku celé řadě autorů bakteriologických zbraní v čele s náčelníkem oddílu č. 731, generálporučíkem Širem Išiiem.Pouze Chabarovský proces, který se konal 25. až 30. prosince 1949, umožnil vítězství Norimberských principů. Zločinci, kteří se bezprostředně zúčastnili vývoje, zkoušek a použití bakteriologických zbraní, byli odsouzeni.

