Ve školách pokračuje testování na covid-19, dnes čekalo žáky prvních tříd

Ve školách pokračuje testování na covid-19, dnes čekalo žáky prvních tříd

Žáci prvních tříd dnes ráno v základních školách absolvovali preventivní testování na covid-19. Testování se ve vyšších ročnících konalo už ve středu při... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T09:19+0200

2021-09-02T09:19+0200

2021-09-02T09:19+0200

Výsledky včerejšího testování hygiena vyhodnotí během čtvrtku, nicméně už nyní je patrné, že nákaza se ve školách nešíří. Jak informoval ministr školství Robert Plaga (ANO), žádné plošné uzávěry škol nehrozí. Nevyloučil ale lokální zavírání tříd a škol v závislosti na epidemické situaci.V Královéhradeckém kraji bylo do včerejšího odpoledne hlášeno 26 983 antigenních testů, pozitivních z nich bylo osm, ale to musí ještě potvrdit PCR testy. Přitom u žádného z testovaných zaměstnanců škol test pozitivní nevyšel, informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.Hygienici na jihu Čech měli včera odpoledne výsledky z pěti základních škol. A jak upozornila ředitelka krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová, jenom jeden test byl pozitivní.Na základní škole s tisíci žáky v plzeňském sídlišti Bolevec nezaznamenali jediný pozitivní test, stejně jako na podobně velké základce v Přešticích nebo na škole v českobudějovické Pohůrecké ulici.Testování odmítali jednotlivci. Testy v Náchodě odmítla trojice žáků, v Trutnově šlo o jediné dítě, které je podle matky alergické na školou používané testy.Pro prvňáky udělala vláda výjimku z rozhodnutí o testování na covid-19 ihned po návratu z prázdnin. Ministerstvo školství si ji vyžádalo, aby testování na covid-19 ve školách nenarušilo jejich slavnostní přivítání. Byli tak testováni dnes.Další testování čeká žaky v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září už pro všechny společně. Ve školách, které se rozhodly zajistit si místo antigenních testů přesnější PCR testy, se budou moct testovat jen jednou za týden. Pokud pak bude ve školách v jednom okrese víc než 25 pozitivních případů na 100 000 testů, testování tam bude pokračovat do konce září, jednou týdně.Žáci, kteří odmítají testování, budou muset nosit roušku či respirátor i při výuce, nebudou také mít možnost cvičit uvnitř a zpívat.

