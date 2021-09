https://cz.sputniknews.com/20210902/vedci-zaznamenali-urychlenou-evoluci-koronaviru-15699540.html

Vědci zaznamenali urychlenou evoluci koronaviru

Australští biologové zjistili, že vznik v poslední době několika nebezpečnějších variant koronaviru SARS-CoV-2 souvisí se zvýšením rychlosti jeho evoluce. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Když dříve hromadil virus asi dvě mutace měsíčně, nyní činí jejich počet 10-15. Výsledky průzkumu byly zveřejněny na serveru medRxiv.Během uplynulého roku se ve světě objevily čtyři nové druhy koronaviru SARS-CoV-2, které WHO zařadila do skupiny s nejvyšším stupněm nebezpečí VOC (Variants of Concern — vzbuzující znepokojení): britský (alfa), jihoafrický (beta), brazilský (gama) a indický (delta). Tyto varianty se šíří snadněji a rychleji než jiné, mají těžší průběh nemoci, jsou méně citlivé vůči protilátkám, jež vznikly po předcházející infekci nebo vakcinaci.Výzkumníci z Melbournské univerzity učinili předpoklad, že vznik nebezpečnějších variant VOC způsobujících víc úmrtí souvisí s urychleným hromaděním mutací pod tlakem kladné selekce. Autoři zanalyzovali genetické posloupnosti SARS-CoV-2 z otevřené databáze GISAID a zhodnotili rychlost evoluce podél větví filogenetického stromu koronaviru v rámci různých evolučních modelů.Výsledky ukázaly, že se rychlost evoluce SARS-CoV-2 značně různí u různých variant a že vznik nových variant závisí v mnohém na jejím epizodickém zvýšení. Vědci zjistili, že se tato rychlost stává v jednotlivých obdobích čtyřikrát vyšší než filogenetická. V důsledku toho vznikají nové varianty během několika týdnů a ne několika měsíců, jak by se dalo očekávat na základě celkového tempa evoluce.Podle hodnocení výzkumníků potřebovalo nahromadění počtu mutací nutných pro variantu alfa 14 týdnů, pro beta 4, gama 17 a delta 6 týdnů. Přitom klíčovou úlohu hrály mutace v bílkovině výrostku buňky odpovídající za proniknutí viru do buňky člověka. Tyto mutace podstatně zvyšují transmisivitu, nakažlivost a imunogennost nových variant SARS-CoV-2, činí je zvlášť nebezpečnými.Vědci připomněli, že velký význam pro evoluční a epidemiologický monitoring SARS-CoV-2 má stálé sekvenování jeho genomu za účelem zjištění rychlosti evoluce virových VOC a kontrolu vzniku nových variant koronaviru.„Naše výsledky zdůrazňují závažnost monitoringu molekulární evoluce viru jako prostředku pro pochopení okolností, za kterých mohou vznikat varianty vzbuzující znepokojení,“ napsali autoři článku.

