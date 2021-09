https://cz.sputniknews.com/20210902/vyvazl-snadno-stanislav-novotny-o-verdiktu-soudu-pro-starostu-reporyji-pavla-novotneho-15701346.html

„Vyvázl snadno!“ Stanislav Novotný o verdiktu soudu pro starostu Řeporyjí Pavla Novotného

„Vyvázl snadno!“ Stanislav Novotný o verdiktu soudu pro starostu Řeporyjí Pavla Novotného

Lze se jen divit, jak starosta Řeporyjí Pavel Novotný zvládá fungovat mezi soudy, skandály a dalšími tahanicemi s politickými a jinými oponenty. Každopádně... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Tento úředník je v Moskvě známý svým veřejným střetem se svým jmenovcem, šéfem Asociace nezávislých médií, bývalým policejním prezidentem Stanislavem Novotným. A proto si toho všimli: při vyhlašování rozsudku soudkyně zmínila, že obžalovaný vyhrožoval S. Novotnému odvetou. Sputnik se zeptal Stanislava Novotného, jestli je spokojený s rozhodnutím soudu.Stanislav Novotný: Ten verdikt je v podstatě na spodní hranici. Ten verdikt by samozřejmě měl být přísnější. Ale aspoň už je v tomto případě konečně nějaký verdikt. Víte co, já se ještě zastavím u jiné věci. Já jsem se teď na Sputniku dozvěděl, že se to v podstatě týká pouze Marka Víta. Já bych velmi doporučil poslechnout si řeč paní soudkyně. Paní soudkyně hovoří o panu Vítovi i o mně. Ale přesto se v českých reportážích objevuje pouze jméno Marka Víta. Takže se jakoby úplně snaží vytěsnit tu kauzu, která se týkala postavení památníku vlasovcům. Soudkyně se o mně zmínila, ale nikoliv novináři. Proto to říkám.Můžete našim čtenářům připomenout podrobnosti vašeho incidentu s Pavlem Novotným? Lidé zapomínají.Pan Novotný v podstatě vyzýval k tomu, abych visel, že je mi potřeba pomočit hrob. Že jsem vlastizrádce, že jsem se v ruské televizi snažil upozornit na jeho osobu a na to, že je to neadekvátní člověk. Že je to člověk, který narušuje rusko-české vztahy, takže by neměl být brán vážně. On se mi tedy odvděčil tím, že říkal, že bych měl viset a že jsem vlastizrádce. Za to, že jsem se snažil uvést věci na pravou míru, že ten člověk tady podporuje nacisty a postavil pomník generálmajoru Sergeji Buňačenkovi, masovému vrahovi. Za to mi teda tady sděloval, že jsem vlastizrádce, když jsem na tohle upozorňoval s tím, že tenhle člověk je neadekvátní a není důvod ho brát vážně. Ten incident následoval po vystoupení v ruské televizi Rusko 1, kde nejdříve jeden týden vystoupil Pavel Novotný, druhý týden jsem tam vystoupil já. Velmi to tu rezonovalo. Já jsem ten týden po něm vystoupil i proto, že já jako jeho jmenovec se ohrazuji proti tomu, co dělal a jak se vůbec chová Pavel Novotný. Říkal jsem, že je to blázen a že je to člověk, který byl neúspěšný v bulváru. Tak se teď snaží vydělat těmi skandály. Ale mě mrzí, že takový člověk je prostě brán vážně.Už jste o tom trochu mluvil, ale když se podíváme zpět. Co si myslíte, Pavel Novotný dosáhl svého? Postavil pomník vlasovcům a pomohl konečně zničit vztahy s Ruskem?Byl to jeden z lidí, který napomáhal zničit vztahy s Ruskem. Samozřejmě to ale není jenom jeho vina. Je to samozřejmě vina i vlády, je to vina lidí, kteří nebyli schopni se včas distancovat od lidí, jako je Pavel Novotný, nebo jako je starosta Prahy 6 Kolář, který zboural památník maršálu Koněvovi, nebo jako je primátor Hřib, který přejmenovává různé ulice třeba po Němcovovi. Vina ale také leží na tehdejším reprezentantovi ministerstva zahraničí, ale i na vládě jako kolektivnímu orgánu, který odpovídá za zahraniční politiku. Vláda měla jednat a okamžitě vysvětlit, že tito lidé nemají co mluvit do zahraniční politiky. Což vlastně ti tři starostové tehdy udělali. Nakonec to vyvrcholilo kauzou Vrbětice. Ti lidé systematicky nabourávali česko-ruské vztahy a bohužel orgány odpovědné za zahraniční politiku České republiky nic nedělaly.Ještě jednou, prosím - jste s verdiktem soudu spokojený?Já proti Pavlu Novotnému necítím ani nějakou zášť, spíš mi vadí, že svým způsobem rozdmýchal podobnou kauzu a škodí tím. Že se kvůli takovým lidem vytváří atmosféra nenávisti, nejen například vůči mé osobě, ale také vůči Rusům. Samozřejmě to znamená, že se tady začala vytvářet jakási kolektivní vina. Zadruhé jsem rád, že vůbec k nějakému odsouzení došlo. Bylo velmi důležité, aby soud řekl, že to je špatně. Aby soud vymezil prosto takovým lidem, jako je Pavel Novotný. Aby řekl, že dál už to nejde. Takhle se ve veřejném prostoru bavit nelze. Jsem rád, že k tomu rozhodnutí došlo. A to bohatě stačí, tady ani nejde o nějakou výši trestu, ale o to, že vůbec k nějakému odsouzení došlo.

