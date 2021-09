Za bombardování Jugoslávie pozvou Srbsko do EU? Praha to podporuje

https://cz.sputniknews.com/20210902/za-bombardovani-jugoslavie-pozvou-srbsko-do-eu-praha-to-podporuje-15696184.html

Může vůbec Západ nějakým způsobem odčinit řezničinu na Balkánu? Brusel láká Srbsko a další balkánské státy do Evropské unie. A Česká republika to podporuje. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Válka v Jugoslávii, která pod taktovkou Západu způsobila konec Socialistické federativní republiky Jugoslávie, připravila o život nejméně 160 tisíc lidí. Operace Spojenecká síla, útok Severoatlantické aliance na okleštěnou Svazovou republiku Jugoslávie připravila o život skoro šest tisíc srbských civilistů.Proč začínáme tímto výčtem? Protože nelze zapomenout na to, co Západ provedl Balkánu a konkrétně nevinnému srbskému obyvatelstvu. Západ nesmí vytěsnit, jaké příkoří na Balkánském poloostrově způsobil.Vraťme se do našich dní. V úterý naší republiku navštívil pan Ivica Dačić, předseda Národního shromáždění Srbské republiky. Setkal se s panem prezidentem Milošem Zemanem a dalšími představiteli českého státu.To důležité zaznělo na jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. „Česká republika má obrovský zájem, abychom přivítali Srbsko v Evropské unii. Je to otázka strategická, velmi důležitá a všechno ostatní jsou jenom řeči,“ uvedl Vondráček. Zastánci začlenění zemí západního Balkánu do EU považují takový krok za klíčový pro zachování stability v regionu, který zažil krvavé občanské války.Ze šestice bývalých jugoslávských republik jsou v EU zatím jen Slovinsko a Chorvatsko. Srbsko a Černá Hora jsou kandidáty na členství, ale Bosna a bývalá srbská provincie Kosovo s velkým odstupem zaostávají. A to není vůbec překvapení.Další bývalé jugoslávské republice, Severní Makedonii, zablokovalo zahájení přístupových jednání s EU Bulharsko kvůli jazykovým a kulturním sporům. Albánie, která je rovněž součástí západního Balkánu, se stala kandidátskou zemí již v roce 2014, ale předloni se přístupový proces zpomalil, protože dokonce podle Francie a Nizozemska země nedělá dost pro zlepšení demokracie a potírání korupce.Pan Dačić navrhl kvůli prohloubení spolupráce obou zemí pravidelná každoroční jednání vedení parlamentů za účasti zástupců jejich výborů. Vondráček k tomu uvedl, že spolupráce se neomezí ani po nadcházejících sněmovních volbách. Tolik k návštěvě váženého srbského hosta.Slova předsedy české Sněmovny jsou důležité a je v pořádku, že Česko podporuje Srbsko. Ale může se Brusel vykoupit ze zločinů proti srbskému lidu přijetím země do Evropské unie?Ano, z morálního hlediska by to bylo minimálně správné. Musíme si ale také položit otázku, jestli Brusel bude souhlasit se zachováním srbské svébytnosti. Jestli Evropská unie nechce pohltit Srbsko, aby ho předělala podle svého obrazu a definitivně kolonizovala.O možném vstupu Srbska do Evropské unie Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.„Srbsko bylo vždycky (a v některých dobách dokonce jediným) opravdovým přítelem a spojencem Československa. Naši partyzáni bojovali po boku těch srbských proti nacismu, a proto je můj vztah k této zemi a jejím lidem hodně specifický.Členství v EU již dávno není výhodou, ale naopak je vnímám jako prohlubující se poddanství korporacím, bankám a bruselské byrokracii.Je faktem, že pro Srbsko by členství v EU mohlo nyní přinést pár výhod (Když ptáčka lapají...). Výhoda to bude ale především pro korporace EU, pro nástup do další země, přístup k jejím zdrojům a pro odbyt jejich produktů.Já vidím jako zásadní nevýhodu členství v EU ztrátu značné části samostatnosti, navalí se na ně Zelená sebevražda EU (Green Deal), Migrační sebevražda EU (Migration politic), tzv. Fond obnovy, který přinese nekonečné zadlužení a další neštěstí. Doufám, že to našim bratrům Srbům ještě bude šance vysvětlit.Věřím, že zajímavější cesta je jít cestou smluv a dohod (teď rozhodně nemyslím Lisabonskou smlouvu či další pasti EU), na základě vzájemné výhodnosti. Řídit si věci podle vlastních zákonů, s vlastní měnou a vlastní migrační, zemědělskou i obrannou politikou a nedostat se do pozice např. Polska a Maďarska, žít bez cenzury paní Jourové a bez diktátu LGBT lobby. Stále nápadnější rozdíl mezi liberální (nebo spíše ultralevicovou) západní Evropou a konzervativně demokratickou střední a východní Evropou je dostatečným důvodem ke zdrženlivosti," míní politik.Mělo by mít připojení Srbska k Evropské unii větší prioritu než připojení Turecka nebo Ukrajiny?Může připojení Srbska k Evropské unii odčinit rozpad Jugoslávie a bombardování Srbska Západem? Brusel je také viníkem.„Za to jak se zachovala Evropa a potažmo ČR k Jugoslávii se hluboce stydím. Nevidím důvod, proč by Bruselu měla do spárů padnout další země.Spíš to vidím jako plán zahrnutím Srbska do pomatených Kalergiho plánů zničení národních států a samostatných národů dokončit to, co začalo v devadesátých letech v Jugoslávii.Bratři Srbové, nedělejte to, nenaleťte jako my, kteří jsme v roce 2004 vstoupili do úplně jiné EU než z ní Lisabonská smlouva a následné smlouvy udělaly," říká poslanec za SPD Jiří Kobza.

macm Nejdřív to humánně vybombardují, a tkdyž už si to Srbové dají trochu do pořádku, tak by jim to rádi rozkradli a multikulturně pozelenili. Hnus EU. 3

Peter Pavelka Ak sa da Srbsko kupit vstupom do EU , ktora bombardovala Juhoslaviu , legalizuje bombardovanie svojej krajiny a vlasne odsuhlasi zabratie Kosova ...je to na nich. 1

