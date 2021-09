Za pronásledování a vydírání dostal Novotný půl roku s podmínkou

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal za výtržnictví a pronásledování podnikatele Marka Víta půlroční trest odnětí svobody s dvouletou podmínkou. Soudkyně Jana Humeni má za to, že Novotný si byl vědom důsledků svého konání, a proto by se do budoucna měl zamyslet nad svojí rétorikou.