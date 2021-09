https://cz.sputniknews.com/20210902/zemrel-20lety-slovensky-youtuber-bojoval-se-zavislosti-na-drogach-15698181.html

Zemřel 20letý slovenský youtuber. Bojoval se závislostí na drogách

Zemřel 20letý slovenský youtuber. Bojoval se závislostí na drogách

Teprve 20letý slovenský youtuber Majo Seman, kterého na sociálních sítích sledovalo množství mladých lidí, zemřel. O smutné zprávě informovala jeho maminka... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Majo Seman by za chvíli oslavil své 21. narozeniny, toho se však nedožil. Smrt mladého muže oznámila na sociální síti jeho maminka. Za jakých okolností zemřel, zatím jasné není.Mladý youtuber měl na Instagramu více než 60 tisíc sledovatelů a téměř 100 tisíc odběratelů na Youtube. Točil písničky, vtipná videa, ve kterých se objevila i jeho maminka, a videa, v nichž dominovalo mluvené slovo.Majo měl však dlouhodobě problém s drogami, o čemž psal i svým fanouškům. Na sociálních sítích sdílel i videa, když byl se svou přítelkyní pod vlivem drog. Před týdnem však oznámil, že už měsíc drogy nebere a podstupuje léčení.Jen den před smrtí poptával prostřednictvím Instagramu podporu od svých sledovatelů. „Komentujte srdíčka, ať cítím, že nejsem sám a mám sílu všechno venku překonat,“ zněla jeho poslední prosba na sociální síti.Aktuálně se pod jeho videi a fotografiemi množí vyjádření upřímné soustrasti a lidé smrti mladého člověka nedokážou uvěřit. „Právě přemýšlím nad tím, že všichni jsme se jen přihlíželi a on přitom prosil o pomoc," napsala jedna z jeho sledujících.„Opravdu jsem věřila tomu, že se z toho dostane… je to strašná věc. Jen doufám, že se už máš jen dobře, Majo,“ napsala jiná uživatelka.

