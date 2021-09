https://cz.sputniknews.com/20210902/ziska-assange-nobelovu-cenu-snowden-zhodnotil-situaci-15700822.html

Získá Assange Nobelovu cenu? Snowden zhodnotil situaci

Získá Assange Nobelovu cenu? Snowden zhodnotil situaci

Bývalý pracovník amerických zpravodajských služeb Edward Snowden si je jistý, že ani on, ani zakladatel WikiLeaks Julian Assange nedostanou Nobelovu cenu míru... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T17:24+0200

2021-09-02T17:24+0200

2021-09-02T17:24+0200

svět

edward snowden

nobelova cena

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/135/23/1352350_0:64:1300:795_1920x0_80_0_0_d950bb71600529a151b0aa42fb71a6bb.jpg

„To se nikdy nestane, nikdo mi cenu neudělí. Myslím si, že lidé jako Julian Assange, kteří jsou ochotni podstoupit taková rizika, jaké on podstoupil kvůli určitému cíli, to nedělají kvůli oceněním, oni to dělají kvůli určitému cíli,“ uvedl Snowdem během vzdělávacího maratonu Novoje Znanije, když odpovídal na dotaz, jak vidí své šance na získání Nobelovy ceny.Vzdělávací maraton Novoje Znanije se koná v Moskvě, Petrohradě, Soči, Nižním Novgorodu, Tatarstánu a Vladivostoku od 1. do 3. září.V lednu média informovala, že nositelka Nobelovy ceny za mír Mairead Maguireová (Corriganová) ve svém dopise pro Nobelův výbor na toto ocenění nominovala Juliana Assangeho, Edwarda Snowdena a Chelsea Manningovou.Maguireová (Corriganová) získala Nobelovu cenu v roce 1976 za spolupráci při řešení konfliktu v Severním Irsku. Spolu s Betty Williamsovou založila hnutí pod názvem Společenství lidí míru, které se snažilo ukončit konflikt.

https://cz.sputniknews.com/20210807/edward-snowden-se-pripojil-ke-kritice-applu-mini-ze-apple-porusuje-pravidla-ochrany-osobnich-udaju-15414480.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edward snowden, nobelova cena, julian assange