Babiše mladšího média ignorují, stěžuje si Klusák. Prima ho přitom neúspěšně žádala o rozhovor

„Vesmír někdy takové možnosti nabídne,“ vysvětluje náhodné setkání dvou Babišů režisér Vít Klusák. Ačkoli je premiérův syn Andrej Babiš mladší v Česku již od... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

Klusák v rozhovoru pro CNN Prima News trval na tom, že čtvrteční akce, během které Babiš mladší slovně zaútočil na svého otce, byla náhoda. Tvrdí, že se s premiérovým synem seznámil přes Twitter a následně ho Babiš mladší požádal o odvoz do Ústí nad Labem, kde navštívil klinického psychologa a podstoupil několik testů.V Ústí prý oba chtěli poobědvat a v jedné z restauracích jim řekli, že se tu nedaleko koná mítink hnutí ANO, kde je i Andrej Babiš. „(Babiš mladší, pozn, red.) řekl, ať zapnu telefon, že popřeje otci k narozeninám,“ doplnil Klusák.Premiérův syn, který bydlí ve Švýcarsku, se na území České republiky nachází od konce června. Nejprve na Moravě pomáhal s opravami po zásahu ničivého tornáda. Později odjel do Čech, kde se spřátelil s bývalým šéfem poslanců TOP 09 Miroslavem Kalouskem a řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS). Za tu dobu Babiše mladšího údajně nekontaktovala žádná velká média.Nicméně redakce CNN Prima News tvrdí, že se „již několikrát pokusila Andreje Babiše mladšího kontaktovat s žádostí o rozhovor, ale neúspěšně“.Spolupráce Klusáka a Babiše mladšího se má týkat hraného filmu, a nikoliv dokumentu. Před volbami se ale údajně neobjeví. „Nejsem v žoldu žádných stran, nejde mi o to politicky porážet jeho otce,“ zdůraznil.Naopak premiér Andrej Babiš je přesvědčen, že jeho syna Klusák využil pro politické účely. „Mám velký strach o zdraví svého syna, o děti se celý život vzorně starám. Takový hnus a dno jsme tady ještě nezažili,“ poznamenal.Stejného názoru se například drží i europoslanec ODS Jan Zahradil či bývalý prezident Václav Klaus.

