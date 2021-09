„Billion pro budoucnost. Tahle země potřebuje víc robotů!“ Nový plán PirátStanu boří internet

https://cz.sputniknews.com/20210903/billion-pro-budoucnost-tahle-zeme-potrebuje-vic-robotu-novy-plan-piratstanu-bori-internet-15708952.html

Předvolební koalice Piráti a Starostové dnes ve videu představila plán pro nastartování českého hospodářství, který by podle nich měl Českou republiku vrátit... 03.09.2021

Česko by se podle koalice mělo přizpůsobit požadavkům moderní ekonomiky a stát se trhem inovativních služeb a produktů. Lídr Pirátů Ivan Bartoš v této souvislosti navrhuje vsadit na investice do nových technologií.„Bez chytrých investic a spolupráce se soukromým sektorem to nepůjde. Proto jsme představili plán Bilion pro budoucnost, kterým chceme z České republiky udělat mozkovnu Evropy. Počítejte s námi v dalším díle Otázek budoucnosti!“ dodal šéf Pirátů v příspěvku na Facebooku.Reakce na sítíchMnozí uživatelé sociálních sítí vyjádřili svůj nesouhlas s plánem koalice. Jedním ze základních důvodů pro odpor se stalo přesvědčení, že by ekonomické změny v ČR měly začínat především napravením starých chyb.„Více robotů = více nezaměstnaných = větší výdaje na sociálních dávkách,“ upozornil Pavel_Ve.„To dost pomůže montovnám, super, země montoven nečeských tvůrců. Vy jste totálně mimo,“ prohlásil Šhuldan.„Vážený pane, to byste museli stavět fabriky, které by byly ve státních rukou, 95 % průmyslu je zničeno anebo v rukou firem cizích států, včetně bank. Prosím, koho těmi hloupými kecy chcete oblbnout???“ ptá se Stanislav Hejhal.„To běžte říct do Ústeckého kraje.. Že roboti vyřeší nezaměstnanost. A budete rád za 8 %,“ varoval Ivoš Otcovský.„Další ukázka, jak všemu dokonale rozumíte... nahradit Vás robotem, to by byl přínos!“ napsal Raymond Rajchlík.

