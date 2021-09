https://cz.sputniknews.com/20210903/ceske-a-slovenske-instagramove-krasky-jsou-v-cernem-kvuli-konci-leta-ale-stale-v-plavkach-15699127.html

České a slovenské instagramové krásky jsou v černém kvůli konci léta, ale stále v plavkách

České a slovenské instagramové krásky jsou v černém kvůli konci léta, ale stále v plavkách

Léto pomalu končí, ale pro hvězdy českého a slovenského Instagramu ještě nenastal čas na podzimní fotky. Simona Krainová sdílela profesionální černobílou fotku... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T00:11+0200

2021-09-03T00:11+0200

2021-09-03T00:11+0200

celebrity

slovensko

česká republika

foto

celebrita

andrea verešová

tereza kerndlová

simona krainová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15260945_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_810fa984f5ca3115ec3c615ac01a81a5.jpg

Top modelka Simona Krainová znovu provokuje svou výstavní figurou, kterou získala díky pravidelnému běhání. Tentokrát se na jejím Instagramu objevila profesionální černobílá fotka udělaná Lukášem Dvořákem, na které pózuje v černých plavkách s poměrně hlubokým výstřihem a cigaretou v ústech. Je třeba poznamenat, že Simona vypadá velmi působivě!„Všechno nejlepší Lukáši. L o v e y o u f o r e v e r.. krásný momenty, zážitky...v mým velkým srdci mám...schovaný navždy. Skvělý to bylo…seš nesmírně talentovaný blázen. A tak zůstaň prosím,“ napsala modelka v příspěvku.Fotka získala spoustu pozitivních reakcí.„Jsi pořád stejná, jako když ti bylo 30, zastavila jsi čas, je to i vnitřním klidem, četla jsem, že když je žena vyrovnaná a cílevědomá, mládne,“ okomentovala mariieginova.„Tuhle fotku si dám na ledničku. Prostě nádherná!“ napsala luc_alenka.Další kráska Andrea Verešová si užívá dovolenou v malebném italském městě Positano. Modelka nás nezapomíná radovat svůdnými fotkami v miniaturních plavkách své značky. „Sexy Andrejka,“ komentují nadšení fanoušci. „Jako víno!!! Sorry!!!“ napsal jiný.Mimochodem včera Andrea s manželem Danielem oslavili výročí - 15 let spolu.Náš seznam uzavírá bohyně v černých plavkách, zpěvačka Teresa Kerndlová. Letos v létě často těšila fanoušky sexy fotkami v plavkách. Některé z nich byly velmi rajcovní. Na nové fotce vypadá Tereza spíše jako dospělá princezna Rapunzel s vlasy až po pás.„Jsem ráda zase tady!“ krátce napsala Kerndlová. „Kočka“, „Sexyyy moccc Terezko“, „Něžná víla Terezka, krásné foto“, reagovali uživatelé.

slovensko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, česká republika, foto, celebrita, andrea verešová, tereza kerndlová, simona krainová