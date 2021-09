https://cz.sputniknews.com/20210903/cestovani-do-rady-evropskych-zemi-se-pro-cechy-zprisni-na-cervenem-seznamu-je-pet-dalsich-statu-15712082.html

Cestování do řady evropských zemí se pro Čechy zpřísní. Na červeném seznamu je pět dalších států

Od příštího pondělí se na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem přesune pět evropských zemí. Jedná se o Nizozemsko, Kypr, Norsko, San Marino a... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T18:11+0200

Ministerstvo zdravotnictví České republiky dnes informovalo o zařazení pěti dalších států do červené kategorie, což znamená, že před návratem z uvedených zemí budou muset cestující vyplnit speciální formulář a podstoupit antigenní anebo PCT test. Tyto požadavky však budou platit jenom v případě cesty hromadnou dopravou. Kromě toho teď cestující budou muset po příjezdu z Kypru, San Marina, Slovinska, Norska či Nizozemska do samoizolace.Je nutné podotknout, že povinnost testování a samoizolace se nevztahuje na očkované osoby a ty, kteří prodělali covid-19 během posledních šesti měsíců.Účinnost ruské vakcíny v San MarinuÚčinnost ruské vakcíny Sputnik V v San Marinu činila 94,8 % proti koronaviru při vakcinaci, proti hospitalizaci 95,9 %, což je nejlepší výsledek ze všech přípravků používaných v této zemi. Informoval Ruský fond přímých investic (RDIF) s odkazem na data Ministerstva zdravotnictví San Marina o očkování v zemi.San Marino je první evropský stát, který zvítězil nad koronavirem, a zrušil restrikce díky použití vakcíny Sputnik V. Přes 70 % dospělého obyvatelstva bylo očkováno ruským přípravkem.RDIF připomíná, že Sputnik V vykázal rovněž velkou bezpečnost podle dat výzkumu zveřejněných v časopise EClinicalMedicine (vydává přední lékařský časopis The Lancet). Podle těchto dat Sputnik dobře snáší věková skupina 60+ z hlediska vzniku krátkodobých nežádoucích jevů po vakcinaci. Prakticky všechny případy nežádoucích jevů v důsledku vakcinace byly lehké, a/anebo trvaly méně než dva dny.

