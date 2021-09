https://cz.sputniknews.com/20210903/dokonalost-preci-jenom-existuje-kubelkova-vystavila-sve-vnady-a-fanouskum-dosla-slova-15710361.html

„Dokonalost přeci jenom existuje.“ Kubelková vystavila své vnady a fanouškům došla slova

„Dokonalost přeci jenom existuje.“ Kubelková vystavila své vnady a fanouškům došla slova

I když poslední dny a týdny nebylo počasí zrovna sluníčkové, bylo chladno a dost pršelo, zřejmě se přece jen ozývá babí léto. Jak jinak si vysvětlit,že se...

Pánové se mohou radovat! Ještě totiž zdaleka není konec odhalování se v plavkách, zejména pokud jde o oblíbenou a obdařenou modelku Ivu Kubelkovou. Ta se totiž na sklonku léta pochlubila tím, jak skvostně vypadá.Všem svým sledujícím tak dala jasně najevo, že ještě neháže flintu do žita a hodlá se na sluníčku vystavovat a opalovat, co nejdéle to půjde.U fotky se následně začaly hromadit komentáře, které Ivu mohly jen potěšit. Byly totiž plné lichotek.Ostatní jí také chválili, jak skvěle vypadá a dodávali: „Božský pohled.“Jiní lidé pak uváděli, že je Kubelková kočka, krásná a sexy – ostatně prý jako vždy. „Nejkrásnější šelmička v Čechách!“ objevilo se dokonce.Mnohým se tak z tohoto pohledu tajil dech. „Zase jste přiložila pod kotel,“ přiznávali.Pár uživatelů se pak podivovalo tomu, že je někde v Česku stále takové hezké počasí na opalování. Ne všichni totiž mají takové štěstí.Našlo se ale i pár jedinců, kteří měli zřejmě stejný program jako Iva.Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.

