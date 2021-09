https://cz.sputniknews.com/20210903/eu-v-akci-za-uhlikovou-dan-uvalenou-na-rusko-zaplati-evropsti-spotrebitele-tvrdi-studie-15710570.html

EU v akci: Za uhlíkovou daň uvalenou na Rusko zaplatí evropští spotřebitelé, tvrdí studie

EU v akci: Za uhlíkovou daň uvalenou na Rusko zaplatí evropští spotřebitelé, tvrdí studie

Uhlíková daň, kterou chce EU podpořit svou Zelenou dohodu pro Evropu, nebude mít zdaleka takový dopad na exportéry. Svůj zisk totiž získají zpět díky zvýšení... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T18:42+0200

2021-09-03T18:42+0200

2021-09-03T18:42+0200

svět

rusko

čína

usa

eu

clo

clo na dovoz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/03/05/030584_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_fcfa2ca47b185ee9c93177e42be09cfe.jpg

Aby s rostoucí cenou emisních povolenek EU chránila své výrobce před „dovozem znečištění“, navrhuje Evropská komise uvalit uhlíkovou daň na dovoz vybraného zboží, především na ocel, železo, hliník nebo cement. Jak ale uvádí studie, uhlíková daň nebude zdaleka tak drahá, jak se obávají exportéři.Daň se totiž dotkne pouze 3,2 % evropského importu a 47 % bezplatných alokací emisních povolenek. Jinými slovy současný návrh zahrnuje pouze malý podíl evropského importu ze zemí mimo EU.Nejvíce se uhlíková daň dotkne Ruska. Do roku 2035 bude muset platit 602 milionů eur za dovoz železa a oceli. Čínu by daň přišla na 208 milionů eur, zatímco Spojených států by se dotkla ve výši 10 milionů eur do roku 2026 a 25 milionů eur do roku 2035.S tím, jak se bezplatná alokace povolenek bude snižovat, ceny v EU porostou a část zisků exportéři tak získají zpět.Uhlíkové clo, které ještě musí schválit členské země a Evropský parlament, je součástí legislativního balíčku Fit for 55, který komise představila v červenci tohoto roku. Balíček obsahuje několik legislativních návrhů, pomocí kterých má Evropská unie do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a v roce 2050 se stát klimaticky neutrální.Pomocí toho chce Evropská komise dosáhnout „transformace hospodářství a společnosti EU“ pro splnění klimatických cílů.Skepticky se vůči Zelené dohodě postavila například Českomoravská konfederace odborových svazů.

https://cz.sputniknews.com/20210901/poslanec-nacher-se-vysmal-dreen-dealu-kvuli-zacatku-topne-sezony-uz-v-lete-15690320.html

JN1551 JN1551 takto bude fajn. To se zdraží úplně všechno, od špendlíků po auta . Stavaři budou brzy bez práce, protože nebude nikdo chtít stavět. A průmysl, ten půjde do kopru. Jeho výrobky budou tak drahé, že je bude problém prodat. To zelené šílenství nás vrátí o 100 let dozadu. 4

JN1551 JN1551 ve světě je nedostatek hutního materiálu. Rusko se vykašle na EU a bude dodávat větší objemy jinam. To málo co do EU dodá, se mu vrátí ve zvýšené ceně. V EU to řídí totální vymatlanci. 4

6

rusko

čína

usa

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, usa, eu, clo, clo na dovoz