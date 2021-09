https://cz.sputniknews.com/20210903/jak-to-bylo-s-babisem-mladsim-nitky-maji-vest-k-top-09-15705351.html

Jak to bylo s Babišem mladším? Nitky mají vést k TOP 09

Jak to bylo s Babišem mladším? Nitky mají vést k TOP 09

Na včerejší zahájení kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem nečekaně dorazil i syn premiéra Andrej Babiš mladší. Měl tam prý být náhodou cestou na polévku, a... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T09:32+0200

2021-09-03T09:32+0200

2021-09-03T09:32+0200

česko

andrej babiš

ano

top 09

andrej babiš mladší

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15365230_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_9cbb5c88e15aab23c8cb6c1d425dddc7.jpg

Babišův syn dorazil na včerejší zahájení volební kampaně hnutí ANO na Větruši v Ústí nad Labem.Parlamentní listy se pustily do zmapování čtvrteční události. Podle portálu klíčovými osobami jsou režisér Vít Klusák, Andrej Babiš mladší a lékař Karel Kaufner, který se měl podílet na vyšetření premiérova syna a shledat ho duševně zdravým. Tuto zprávu měl přinést i server Fórum 24. Podle Parlamentních listů je tu ještě jedna postava, o které se v této souvislosti nehovoří. A tou je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Na internetu se totiž během čtvrtečního odpoledne objevila řada fotografií, na kterých jsou spolu zástupkyně TOP 09 a psycholog Kaufner.„Pan doktor a.… jaké překvapení," stojí na Twitteru. „Kdopak to vodí Babiše juniora?" ptá se jedna ze čtenářek. „To je ten psycholog? Ajaj!" reagují další. Autorka tweetu s předsedkyní TOPky poté uvedla, že prý nejde o zásadní senzaci. „Díky, ale to je spíš jen o šmírování, trochu jsem prolezla fotky na FB jeho ženy," vysvětlila.Redakci Parlamentních listů se měl ozvat velmi důvěryhodný zdroj, podle kterého je Pekarová pod vlivem Miroslava Kalouska.Parlamentní listy však ještě získaly fotografii, na které je opět Markéta Pekarová Adamová vedle jisté ženy, kterou má být Martina Klimešová, která aktuálně žije ve Švédsku. Ve Švédsku podniká také psycholog Kaufner.Zdroj z diplomatického prostředí portálu k ženě uvedl, že „pracuje v neziskové organizace a zabývá se, co si pamatuji, vodou. Existuje fotografie s ní a paní Pekarovou Adamovou, to je pravda. Její sestra totiž chodila na FAMU a zná se s panem režisérem Klusákem“, uvedl tento zdroj.Premiér Babiš včerejší situaci také okomentoval. Podle něj ví, kdo syna zneužívá. Podle premiérových slov se o něj vždy řádně staral. „Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mně. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil,“ řekl premiér.Babiš mladší a jeho kauzaBabiš mladší v první polovině ledna 2018 napsal na Kriminalistický ústav v Praze tři e-maily, ve kterých tvrdil, že ho proti jeho vůli drží v psychiatrické léčebně na Ukrajině a podávají mu léky. V říjnu 2018 reportéři portálu Seznam Zprávy vypátrali Babiše mladšího v Ženevě, kde bydlel v bytě se svou matkou Beatou Babišovou, první manželkou českého premiéra. Reportérům tehdy řekl, že ho na Krym odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov. Z něho prý měl Babiš strach.Důvod jeho údajně vynuceného pobytu na Krymu souvisel s tím, že Babiše mladšího tehdy policie stíhala v kauze Čapí hnízdo, kde současně vystupoval i jako svědek. Premiérovi Babišovi to údajně vyhovovalo.Po této reportáži začalo oddělení obecné kriminality prvního pražského obvodního ředitelství případ prověřovat pro podezření z omezování osobní svobody a zavlečení. Vznikla z toho i mediální aféra. Sám premiér Babiš kritizoval reportéry z toho, že obtěžují jeho rodinu a poukazoval na zdravotní stav svého syna.Nutno podotknout, že premiérův syn se začal v mediálním prostoru objevovat více v poslední době, tedy kdy se rozbíhají volební kampaně stran a koalic. Proti svému otci se ostře vymezuje.

https://cz.sputniknews.com/20210902/babis-mladsi-vtrhl-na-zahajeni-kampane-ano-proc-jsi-mi-ublizil-zautocil-na-premiera-15699850.html

https://cz.sputniknews.com/20210902/kdo-ho-pro-svoje-politicke-cile-zneuziva-stropnicky-k-situaci-s-babisem-mladsim-15702782.html

https://cz.sputniknews.com/20210902/hnuti-ano-zahajilo-kampan-slibuji-vyssi-platy-a-duchody-a-zadne-ilegalni-migranty-15698459.html

jdixi Moc náhod na jednou.Už neví jak na Babiše.Díky tomuto má ANO můj hlas má jistý. 5

Karel Adam Na ruském Krymu je asi opravdu krásně, jinak by premiér poslal syna na Floridu..... 4

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, ano, top 09, andrej babiš mladší