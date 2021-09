https://cz.sputniknews.com/20210903/kdo-ma-na-svedomi-zavreni-ruske-skoly-v-praze-vina-neni-na-strane-ceske-republiky-tvrdi-mzv-cr-15713967.html

Kdo má na svědomí zavření ruské školy v Praze? Vina není na straně České republiky, tvrdí MZV ČR

České ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení k situaci se školou při Velvyslanectví Ruské federace v České republice. To se objevilo na webu Velvyslanectví... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

České ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení připomíná diplomatickou nótu zaslanou ruské straně dne 30. srpna a uvádí, že z argumentů v ní uvedených neustoupí.Diplomati dále vysvětlují, že tento diplomatický status mimo jiné znemožnil v praxi sledovat dodržování zákonné úpravy zahraničních škol příslušnými orgány České republiky, včetně sledování kvality výuky a jejího materiálního a personálního zabezpečení.Česká strana dále poznamenala, že diplomatický status učitelů nevyužívá žádná z dalších 18 zahraničních škol v zemi.Podle českého resortu zahraničí byla ruské straně opakovaně nabídnuta spolupráce, aby škola mohla nadále fungovat v souladu s aktuální legislativou České republiky.Ministerstvo zahraničí na konci svého prohlášení zopakovalo, že je stále připraveno jednat s ruskou stranou, aby zajistilo, že tato vzdělávací instituce funguje v souladu s českými zákony.Připomeňme, že ruské velvyslanectví v Praze odmítá „neopodstatněná tvrzení Ministerstva zahraničí ČR, že odpovědnost za ukončení činnosti střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v České republice nese ruská strana“.Podle ruských diplomatů jediným důvodem ukončení práce ruské školy v Praze je nikoliv přátelské jednání českého ministerstva zahraničí, které zrušilo akreditaci jejím učitelům v rámci svého jednostranného rozhodnutí omezit počet zaměstnanců ruského velvyslanectví.Proto podle diplomatické mise veškerou odpovědnost za to, že byli žáci i jejich rodiče zbaveni možnosti dostat vzdělání, které si vyberou, nese Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Karel Adam

Ono to MZV je úplné neviňátko v zahraniční politice vůči RF, tento rok to potvrdilo několikrát bez ohledu na to kdo byl ministrem.

1