https://cz.sputniknews.com/20210903/ma-diru-v-krku-policista-na-protestu-v-bratislave-strelil-obcana-z-metrove-dalky-video-15712620.html

„Má díru v krku!“ Policista na protestu v Bratislavě střelil občana z metrové dálky. Video

„Má díru v krku!“ Policista na protestu v Bratislavě střelil občana z metrové dálky. Video

Ve středu na Den Ústavy Slovenské republiky se v Bratislavě konal protest hnutí ĽSNS proti vládě a pandemickým zákonům. Na Hodžově náměstí bylo pořádně rušno a... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T19:19+0200

2021-09-03T19:19+0200

2021-09-03T19:19+0200

slovensko

protestní akce

násilí

reakce

zranění

bratislava

protest

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/15712564_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1c63c6360fe7d14cf057e2d5e88f24f8.jpg

Maskovaný policista vystřelil na protestujícího muže z bezprostřední blízkosti gumovým projektilem a způsobil mu otevřenou ránu na krku. O situaci informovalo několik slovenských médií a video z místa lze najít na sociálních sítích.Na záběrech je vidět dav nespokojených lidí. Mezi nimi si razí cestu ozbrojení muži v uniformách, kteří si pomáhají i střelbou, pravděpodobně gumových projektily.Následně je vidět, jak jeden takový projektil vystřelen z bezprostřední blízkosti zasáhne do krku muže, který kráčel v davu. Ten se poté zapotácel. V tom okamžiku je slyšet ženu, která se ho ptá, zda je v pořádku a chce jeho zranění vidět. Následně vypukne panika a žena se rozkřičí, že zraněný muž „má díru v krku“.Záchranáři během protestních shromáždění ošetřili celkem tři osoby, ženu a dva muže. Mluvčí záchranářů Alena Krčová pro Topky.sk potvrdila, že v jednom případě šlo o poranění krku.Stanovisko policiePolicie ve středu 1. září během protestů v Bratislavě zadržela 12 osob. Jak v tiskové zprávě informoval bratislavský policejní mluvčí Michal Szeiff, protestující omezili na svobodě z důvodu přestupků proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, z důvodu blokování dopravy, stejně jako z důvodu podezření z trestného činu útoku na veřejného činitele. Podle dosavadních informací policie byl v souvislosti s oficiálním jednáním zraněn jeden člověk.Policie uvádí, že po skončení oznámeného veřejného shromáždění na Hodžově náměstí se jeho účastníci klidně nerozešli, ale se přesunuli se k Národní radě Slovenské republiky, kde na krátkou dobu zablokovali provoz na Mudroňové ulici. Následně se přesunuli na oznámené veřejné shromáždění, které se konalo od 15.00 hod na Náměstí svobody.Část účastníků oznámeného veřejného shromáždění z Náměstí svobody se odtrhla od shromáždění a krátce po 16.00 hod zablokovala cestu na Hodžově náměstí a následně křižovatku na Hodžově náměstí a Suchém mýtu. Tyto osoby se začaly přesouvat po vozovce ve směru na Most SNP.Policisté osoby, které blokovaly křižovatku na Suchém mýtném, krátce po 19.00 hod začali vyzývat, aby prostor křižovatky opustily, avšak tyto osoby na opakované výzvy nereagovaly. Následným intervenčním zásahem pořádkových jednotek, které vytvořily kordon a začaly tyto osoby vytlačovat, se podařilo tuto křižovatku zprůjezdnit. Na místo síly přivolaly i vodní dělo, nakonec jej však nepoužily.Jak pro Topky.sk uvedl mluvčí bratislavské krajské policie Michal Szeiff, videem se v současnosti již zabývá Odbor kontroly Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě.I když policie tvrdí, že protestující byli agresivní, lidé z místa činu či v diskusích vidí situaci jinak: „Takto se zde začíná střílet do lidí nejprve pryžovými projektily a pak budou následovat ostré? Ten člověk nikomu nic neudělal. jen stál u policisty,“ napsal uživatel Facebooku.Komentář Juraje Draxlera k videuPodle názoru politického komentátora a bývalého ministra školství Juraje Draxlera nešlo o gumový projektil, ale o tzv. značkovací střelivo.„Přitom ze strany policisty nešlo o žádnou sebeobranu, prostě střelil do křičících, rozhořčených lidí,“ dodal.

Karel Adam K použití gumových projektilů se neodvážil ani všemi proklínaný "diktátor" Vlaďa Putinů. 2

Kraken007 Fašistická vláda; která se schovává za demokracii. 2

2

bratislava

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestní akce, násilí, reakce, zranění, bratislava, protest, video