Maláčová prozradila, komu by chtěla zvýšit daně. Opozice nezaváhala a řekla, jak pak může dopadnout

Maláčová prozradila, komu by chtěla zvýšit daně. Opozice nezaváhala a řekla, jak pak může dopadnout

Současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se netají svými ambiciózními plány ohledně zvýšení daní vůči některým skupinám obyvatelstva. Členka... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

Narůstající zadlužení České republiky může přinutit budoucí vládu ke škrtu výdajů, což podle ministryně práce a sociálních věcí ČR Jany Maláčové není vhodnou cestou. Konstruktivním řešením je daňová reforma, uvedla politička ve svém rozhovoru pro česká média. Jak poznamenala Maláčová, pomoci zvýšení daní pro občany s velkými příjmy se dá ušetřit mnohem víc, než snížením státních výdajů.Potenciální reforma by se měla dotknout i právnických osob, zdůrazňuje Maláčová. Největší firmy by podle jejích představ mohly odvádět 25 procent ze svých příjmů, což je stále méně procent, než navrhují některé další politické síly, jako například KSČM. Dalším bodem reformy se může stát zavedení majetkových daní, mezi nimiž je i dědická daň, která se bude vztahovat na občany mající majetek nad 50 milionů korun. Nové daně by mohly číhat i na ty, co mají více bytů.„Venezuela“ Maláčová aneb kritika ze strany opoziceDaňová reforma, na níž trvá jednička pražské kandidátní listiny sociálních demokratů v nadcházejících volbách do Sněmovny Jana Maláčová, může vést k opačným výsledkům, a sice ke ztrátě příjmů do české státní kasy. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek totiž varoval před tím, že se bohatí lidé mohou rozhodnout odvádět daně mimo Českou republiku.S kritikou na adresu české ministryně přišel i poslanec za ODS Jan Skopeček, který ve svém tweetu žertuje ohledně přezdívky Maláčové.Advokát Petr Němec ve svém tweetu dal jasně najevo, že Maláčovou považuje za „kulhavou kachnu“, která již brzy opustí svůj úřad.Za zmínku stojí i to, že obdobnou strategii, a sice zvýšení daní a zavedení progresivního zdanění plánuje uplatnit i americký prezident Joe Biden, který chce zvýšit daňovou zátěž na nejbohatší Američany a tamní korporace.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin globalista na baterky, nejčastěji vystupující pod značkou Kosmo Olin nebo matematických značek říkám: Chcete danit za hranicemi ? Tak zbavit občanstní a jejich firmy v ČR zestátnit nebo prodat. 0

