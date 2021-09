https://cz.sputniknews.com/20210903/odbornice-uvedla-jak-muzete-skryt-udaje-chytreho-telefonu-predstiranou-kalkulackou-15711515.html

Odbornice uvedla, jak můžete skrýt údaje chytrého telefonu předstíranou kalkulačkou

Skrýt důležité funkce a údaje chytrého telefonu předstíranou kalkulačkou vám pomohou speciální aplikace. Například program Calc Box vypadá jako kalkulačka, po... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

„Tedy veškerá činnost uživatele chytrého telefonu probíhá v „kalkulačce“, která po zavření utají všechny osobní údaje. Bude-li chytrý telefon ztracen nebo ukraden, nebude moci jiný člověk, který nezná heslo „kalkulačky“, získat přístup k veškerým informacím majitele telefonu,“ vysvětluje odbornice.Podobný program umožňuje ochranu osobních údajů – PINy počínaje a konče čísly bankovních karet, fotografiemi a dokumenty. Pokud jste použili „tajnou kalkulačku“, podvodník sotva údaje najde, protože nezná heslo aplikace. Není ale jisté, že tvůrci podobných aplikací nesbírají ty stejné údaje, které se pokoušíte utajit, řekla v závěru odbornice.Snowden varoval majitele chytrých telefonů před nebezpečímBývalý pracovník tajných služeb USA Edward Snowden varoval majitele chytrých telefonů před nebezpečím prohlížení jejich osobních údajů společnostmi, které telefony vyrábějí, mj. Apple.Podle jeho slov se nyní v USA teprve zavádí technologie hledání informací na telefonu. Jakmile ale Apple dokáže, že se může obeznámit s obsahem souborů na telefonu, bude to vážné porušení důvěrnosti. V jistém okamžiku přestoupí americká korporace „červenou čáru“ a začne vyhledávat „politicky nevhodné“ a finanční detaily.„A dokonce, pokud důvěřujete společnosti Apple… jakmile vytvoří Apple precedens, jakmile to někomu udělají… už nebudou mít právo říkat, že to nebudou nikdy používat… Co si myslíte, může Apple odmítnout vládě USA, vládě Ruska, vládě Číny, Francie nebo Velké Británie? Samozřejmě, že ne,“ řekl Snowden ve svém vystoupení na maratónu Nové znalosti.Bývalý pracovník tajných služeb vysvětlil, že nyní chtějí v korporaci hledat nelegální kontent v přístrojích ještě předtím, než se dostane na jejich servery. Apple to podává jako „krásné pohádky o tom, že se to dělá kvůli vaší bezpečnosti, kvůli ochraně údajů“.Snowden poznamenal, že soukromé společnosti vypracovávají metodiky, jak se nabourat do telefonu a získat přístup k jeho obsahu, i když „nemají co pohledávat“ v osobních údajích majitelů chytrých telefonů. Výrobci telefonů pak hodlají prodat tyto technologie vládám jiných zemí, podotkl.

