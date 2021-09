Putin: Hnutí Tálibán není homogenní. V Afghánistánu působí různé skupiny

„Nyní všichni musíme spojit své síly a společně bojovat proti těmto problémům. Souhlasím s prezidentem Kazachstánu, samozřejmě musíme společně vyřešit problém legalizace politických sil v samotném Afghánistánu a brát v potaz to, co se děje v reálném životě. Ale opakuji, to všechno musíme udělat spojením sil,“ míní Putin.