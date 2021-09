https://cz.sputniknews.com/20210903/putin-promluvil-o-mirove-dohode-s-japonskem-a-novem-danovem-rezimu-na-kurilskych-ostrovech-15706548.html

Putin promluvil o mírové dohodě s Japonskem a novém daňovém režimu na Kurilských ostrovech

Putin promluvil o mírové dohodě s Japonskem a novém daňovém režimu na Kurilských ostrovech

Ruský prezident Vladimir Putin se zúčastnil Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku, kde promluvil o nových opatřeních, které zavádí Rusko za účelem... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T11:54+0200

2021-09-03T11:54+0200

2021-09-03T11:54+0200

svět

vladimir putin

rusko

japonsko

kurilské ostrovy

dálný východ

arktida

mírová smlouva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/15004383_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_68bc378f32d7e3bd4dacfcb4a76e9a62.jpg

Ruský prezident Vladimir Putin během svého vystoupení na fóru oznámil vytvoření „bezprecedentního daňového režimu pro podnikání“ na Kurilských ostrovech. Uvedl totiž, že podnikatelé budou po dobu deseti let osvobozeni od daní z příjmu, majetku a pozemků. Také se sníží pojistné a budou naznačeny celní úlevy.Mírová dohoda s JaponskemPutin přitom poznamenal, že ani nová ustanovení ruské ústavy o nezcizitelnosti území Ruské federace ani současné plány na Kurilské ostrovy neruší zájem Moskvy na uzavření mírové smlouvy s Japonskem.„To nic nemění na našem přístupu, pokud jde o zájem na uzavření mírové smlouvy,“ řekl na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra.Putin také upozornil, že Rusko nikdy neopustilo dialog o mírové smlouvě. Připomněl, že v otázce vlastnictví jižních Kurilů Japonsko opakovaně měnilo svůj postoj a svá tvrzení.Účinná jednání o mírové smlouvě s Japonskem by přitom měla být podle Putina doprovázena zárukami, že americké ozbrojené síly nebudou rozmístěny poblíž ruských hranic. Tokio však zatím neodpovídá na otázky Ruska ohledně tohoto tématu.„Tyto otázky byly položeny japonské straně, odpovědi jsme zatím nedostali, takže věřím, že v tomto smyslu je míč na straně našich partnerů,“ dodal Putin.Absenci mírové smlouvy mezi Ruskem a Japonskem však v každém případě považuje ruský prezident za nesmysl. Obzvlášť proto, že obě strany mají zájem na normalizaci vztahů a spolupráce.„Absenci takového dokumentu v našich vztazích považujeme za nesmysl. Tím spíše, že Rusko a Japonsko mají zájem na úplné normalizaci našich vztahů. Myslím tím náš vzájemný strategický zájem o rozvoji spolupráce. Vždy jsme hovořili o tom, že je třeba respektovat výsledky zakotvené v mezinárodních dokumentech, například výsledky druhé světové války. Nikdy jsme neodmítali dialog o mírové smlouvě,“ řekl Putin.Arktické plányRuský prezident na plenárním zasedání fóra také nařídil, aby do konce roku 2021 v Rusku byl spuštěn národní monitorovací systém pro sledování stavu permafrostu.Hlava státu připomněla, že Rusko nyní stojí v čele Arktické rady.„Jako důležitou iniciativu pod naším předsednictvím navrhuji uspořádat mezinárodní expedici do vysokých zeměpisných šířek Arktidy. Základem expedice bude vědecká stanice Severní pól, která bude vybavená veškerým potřebným vybavením. Samotná stanice se umístí na unikátní platformě odolné proti ledu. Nyní se staví v Petrohradě a bude uvedena do provozu v nadcházejících měsících,“ dodal prezident.

https://cz.sputniknews.com/20210607/v-japonsku-okomentovali-slova-ruskeho-prezidenta-putina-o-mirove-smlouve-14756239.html

Vladimír Štumpa Mají prezidenta státníka. 🐸🐸🐸🐸 1

Karel Adam Kurilské ostrovy mají nádhernou přírodu a tím to končí, tam se moc lidé nehrnou, spíše obráceně. mínusy ve všech sférách života, člověk ušetří snad jen na oblečení, od jara do podzimu mu mu stačí jen gumáky a pláštěnka, nic jiného se nosit nedá. 1

4

rusko

japonsko

kurilské ostrovy

dálný východ

arktida

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, japonsko, kurilské ostrovy, dálný východ, arktida, mírová smlouva