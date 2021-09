https://cz.sputniknews.com/20210903/rusko-novy-stihaci-letoun-checkmate-vyrobi-za-sve-15704963.html

Rusko nový stíhací letoun Checkmate vyrobí za své

Rusko nový stíhací letoun Checkmate vyrobí za své

Rusko bude samostatně financovat výrobu stíhacího letounu páté generace Checkmate (pozn. Šach a mat) bez zapojení zahraničních investic, Sputniku to uvedl... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T15:26+0200

2021-09-03T15:26+0200

2021-09-03T15:26+0200

svět

rusko

stíhací letoun

checkmate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/15704917_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_79a9102c7f1a8be6bbeaaedd6a4a98f1.jpg

Podle něj zahraniční zákazníci mohou financovat výrobu dvoumístného stíhacího letounu.Ruský ministr také připomněl, že Chechmate je orientován především na dodávky do zahraničí. Zároveň nelze zapomínat ani na přijetí do výzbroje ruské armády.„Ale ještě jednou, je to v procesu rozhodování,“ dodal Manturov.Nový stíhací letoun CheckmatePremiéra lehkého taktického letounu Checkmate proběhla v červenci 2021 na letecké výstavě MAKS. Tehdy ruský vicepremiér Jurij Borisov novinářům oznámil, že Rusko již má prvního předběžného klienta.Lehký jednomotorový stíhací letoun páté generace Checkmate bude mít sníženou radiolokační viditelnost. Hlavní přednosti nové stíhačky Su-75 již byly prozrazeny. Je to velká vzdálenost letu, 2900 km bez dotankování a bez závěsných nádrží, při vzletové hmotnosti asi 18 tun a maximální rychlosti přes 2M.Zkoušky nové stíhačky mají být ukončeny v roce 2027. Když se podaří ztělesnit všechny záměry, uvidíme možná zrod nové legendy ruského letectva, nového MiG-21 v nejmodernější podobě.

https://cz.sputniknews.com/20210721/dlouho-ocekavana-premiera-ruska-stihacka-5-generace-checkmate--15223431.html

https://cz.sputniknews.com/20210808/rusky-su-75-aneb-checkmate-co-je-znamo-o-potencialnim-souperi-f-35-15423069.html

Simo Häyhä Rusové teprve chystají výrobu něčeho co mají USA už dotáhnuté do konce a už vyvíjí stíhačku 6. generace. 0

Simo Häyhä Stíhací letoun 5. generace-taky věc kterou měli na západě dřív, než v rusku 0

2

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, stíhací letoun, checkmate