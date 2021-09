https://cz.sputniknews.com/20210903/sef-gazpromu-oznamil-brzke-ukonceni-vystavby-plynovodu-nord-stream-2-15705939.html

Šéf Gazpromu oznámil brzké ukončení výstavby plynovodu Nord Stream 2

Šéf Gazpromu oznámil brzké ukončení výstavby plynovodu Nord Stream 2

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 bude brzy ukončena, prohlásil šéf Gazpromu Alexej Miller. 03.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-03T10:25+0200

2021-09-03T10:25+0200

2021-09-03T10:25+0200

svět

plyn

plynovod

nord stream 2

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15253936_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_6e468ea98ad8b1fe62864eb74fd58b3b.jpg

„Velmi brzy,“ odpověděl na otázku novinářů v kuloárech Východního ekonomického fóra.Včera prezident společnosti prohlásil, že plyn se začne dodávat evropským spotřebitelům novým potrubím už v letošním roce. Stejný termín oznámil dříve ministr energetiky Nikolaj Šulginov.Podle předběžných údajů budou objemy dodávek činit v počátečních etapách 5,6 miliardy kubíků.Plynovod Nord Stream 2 vede z Ruska do Německa, má kapacitu 55 miliard krychlových metrů plynu ročně a je již skoro dostavěn. Větší dobu existence tohoto projektu proti němu aktivně vystupovala Ukrajina, která se obává, že přijde o příjmy z tranzitu, a také USA, které mají zájem na prosazování svého LNG v Evropě.Východní ekonomické fórum probíhá ve dnech 2. až 4. září v prostorech kampusu Dálněvýchodní federální univerzity ve Vladivostoku.

bob

cely eu trh je v soku ... plyn je nad 600$ za 1000m3 a Gazprom si zarezervoval az celych 4.3% zvolen kapicty UA plynovodov... co je pre UA katastrofa....Gazprom uz caka na dodavky cez NS2. ...do EU, a ako povedal Putin pokial si EU neobjenda viac plyn nevidi dovod navysovat dodavky cez UA...a co je este horise pre UA aby sa jej stare plynovody drzali ekonomikcy nad vodou potrebuju aspon 30 mld m3 kdezto preprava takych 10mld m3 rocne je pre nich este viac stratova ako cely plynovod do eu a svk tiez zvriet.....

2