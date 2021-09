https://cz.sputniknews.com/20210903/stavnaty-karbanatek-jako-z-restaurace-vime-co-musite-pridat-do-receptu-15711860.html

Šťavnatý karbanátek jako z restaurace? Víme, co musíte přidat do receptu!

Asi každý ví, že je karbanátek pokrm z mletého masa, který lze připravit na několik způsobů a z různých druhů masa. My pro vás máme jeden recept, který si však oblíbí každý!Suroviny:Postup přípravy:1. Jako první namočíme housku do mléka asi na 10 minut. Poté pečivo vyždímáme.2. Maso hezky nameleme tak, aby byly karbanátky šťavnaté.3. Sůl, pepř, vejce, nakrájenou cibuli a housku namočenou v mléce společně smícháme. Směs přidáme k masu.4. Poté si připravíme strouhanku. Z mletého masa vytvarujeme velikost a tvar karbanátku a obalíme ho ve strouhance.5. Karbanátky dáme na pánev a smažíme asi 3-4 minuty z každé strany, až je kůrka hezky opečená. Chvilku smažíme i pod uzavřeným víkem.Tip: Karbanátky nesmažte zbytečně dlouho, jinak budou vysušené.A je hotovo! Pokud přece jenom chcete, aby karbanátkyvypadaly jako v restauraci, přelijte je rozpuštěným máslem. Máte-li však rádi něco ostřejšího, můžete je ozdobit i jemně nakrájeným česnekem.

