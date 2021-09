https://cz.sputniknews.com/20210903/tajemstvi-babicek-aneb-proc-byste-nemeli-pridavat-zloutek-do-karbanatku-15702319.html

Tajemství babiček aneb Proč byste neměli přidávat žloutek do karbanátků

Tajemství babiček aneb Proč byste neměli přidávat žloutek do karbanátků

Žloutek v karbanátcích je podle některých hospodyněk považován za nutnost. Bez žloutku se mleté maso údajně rozpadne v pánvi a karbanátky si neudrží svůj tvar... 03.09.2021

Žloutek činí mleté maso tuhé a pevné a takové vlastnosti nejsou vůbec potřeba. Pokud přidáte celé vejce, řízky se nerozpadnou, ale pravděpodobně nebudou ani měkké. Proto babičky doporučují přidávat do mletého masa na řízky pouze bílky.Jemnost mletému masu přidá chléb namočený v mléce a bílek se používá k přípravě mletého masa na smažení.Kromě toho je bílek méně kalorický než žloutek, který má také hodně cholesterolu a narušuje kardiovaskulární systém.Stojí však za zmínku, že pokud se mleté maso skládá z vepřového masa a hovězího masa, pak by tam žloutek být měl, jinak karbanátky ztratí veškerou šťávu a vyschnou.5 hlavních pravidel šťavnatých karbanátkůCo se týká masa, je nejlepší vzít svíčkovou nebo plec, ale ne zadní část. Vynikajícím řešením je smíchat několik druhů masa, například hovězí a vepřové maso, krůtu a kuře.Pokud jde o další ingredience, jemně nakrájená cibule je výborný přídavek. Mléko však není nejlepší ingrediencí, protože činí většinu masa tužší. Do mletého masa lze také přidat starý chléb nebo krupici namočenou ve vodě. Právě díky této druhé možnosti jsou karbanátky křehčí a měkčí a zároveň šťavnatější.Nejen těsto je třeba pečlivě a dlouho hníst. Čím déle budete mleté maso hníst, tím budou řízky nadýchanější, a tedy šťavnatější.Pokud je ve směsi příliš mnoho různých změkčujících přísad, pak se s největší pravděpodobností během smažení karbanátky jednoduše rozpadnou na kousky. Aby se tomu zabránilo a současně, aby bylo hotové jídlo šťavnatější, před položením na pánev je žádoucí namočit každý kus do vaječného bílku. Tím se masové kuličky obalí, aby se během vaření odpařilo co nejméně vlhkosti.Není třeba čekat, až se na jedné straně karbanátku vytvoří tvrdá, hnědá kůrka. Je nutné je otočit každé 3-4 minuty. Během doby vaření tedy budete muset přetočit karbanátky z jedné strany na druhou 6-8krát. Čím častěji, tím lépe. Připravují se na nízké teplotě, nejlépe pod pokličkou.

