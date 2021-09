https://cz.sputniknews.com/20210903/ubozak-a-cune-afera-babisova-syna-ma-dohru-psychopat-safr-podava-na-premiera-zalobu-15706116.html

„Ubožák" a „čuně". Aféra Babišova syna má dohru. „Psychopat Šafr" podává na premiéra žalobu

„Ubožák“ a „čuně“. Aféra Babišova syna má dohru. „Psychopat Šafr“ podává na premiéra žalobu

Předvolební kampaň začíná být osobní. Šéfredaktor portálu FORUM 24 Pavel Šafr podává na premiéra Andreje Babiše (ANO) žalobu. Ten ho totiž v TV NOVA označil za... 03.09.2021

„Takže je totálně v rukou této skupiny podvodníků včetně psychopata Šafra, který mu údajně opatřil nějakého psychiatra ze Švédska, který se tam fotí s nějakými politiky. Takže je mi to strašně líto a mám o syna strach,“ prohlásil Babiš ve vysílání TV NOVA.Šafr urážku neunesl a rozhodl se podat na premiéra žalobu. Na Twitteru připomněl, že se již jednou kvůli tomu s Babišem soudil.V dalším příspěvku Šafr označil Babiše za psychopata s tím, že doufá, že veřejnost konečně pochopila, co je premiér zač.Někteří uživatelé však shledali v Šafrových slovech zásadní protimluv. „Vy jste řekl, že jsem psychopat? Tak to je žalovatelný výrok a já vás za to žalovat budu, vy psychopate!“ napsal s nadsázkou Martin Chmela.Sám Šafr v jednom ze svém článku připomíná, že ho premiér poprvé za psychopata označil v roce 2013.Vadilo mu, že skupováním médií Babiš, který hodlal jít do politiky, narušuje systém dělby moci.Babiš ho podle jeho slov ještě několikrát označil za psychopata, a to i ve Sněmovně, což šéfredaktora vedlo k tomu, že podal na šéfa hnutí ANO žalobu.Nyní ale žalobu podává opět.Připomeňme, že start volební kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem narušil Andrej Babiš mladší, který na mítinku svému otci vzkázal, že má lékařské posudky potvrzující, že je zdravý. Jeho otec totiž dříve tvrdil, že trpí schizofrenií.

https://cz.sputniknews.com/20210902/babis-mladsi-vtrhl-na-zahajeni-kampane-ano-proc-jsi-mi-ublizil-zautocil-na-premiera-15699850.html

zesileni Znalecký posudek pro soud bude na Šafra vypracovávat psychiatr Kaufner nebo TOP09 má v záloze i jiné lékaře, kteří dokáží z dlouholetých psychiatrických pacientů udělat během jednoho vyšetření zdravého člověka ? 4

ignác Klaus tvrdí, že tyto volby nemají nosné téma. Myslím, že mají naopak velmi zásadní. Volby jsou o volbě mezi psychopaty a těmi psychicky normálnějšími. Dost zásadní. 1

