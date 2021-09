https://cz.sputniknews.com/20210903/v-belorusku-prohlasili-ze-uprchlici-kteri-zustali-na-hranici-chteji-do-eu-15711315.html

V Bělorusku prohlásili, že uprchlíci, kteří zůstali na hranici, chtějí do EU

Občané z nestabilních států nechtějí získat status běžence v Bělorusku, chtějí se dostat právě do členských zemí Evropské unie, prohlásil v rozhovor pro... 03.09.2021

„Skupina 32 Afghánců se nachází už více než dva týdny na hranici s Polskem, na takzvaném „neutrálním území“, a nikoli na běloruském. Minulý týden tam dorazil představitel úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a ptal se jich, jestli nechtějí do Běloruska, a na to mu odpověděli, že hodlají zůstat na hranici, dokud je Polsko nepustí na své území,“ řekl Podliněv.Když odpovídal na otázku o případech, kdy po neúspěšných pokusech dostat se do EU uprchlíci říkali, že se chtějí svého záměru vzdát a zůstat v Bělorusku, řekl, že tyto případy byly, ale už dávno. „V posledním měsíci a půl nebo dvou měsících si na podobné případy nepamatuji. Uprchlíci míří právě do členských zemí EU,“ zdůraznil Podliněv.Litva, Lotyšsko a Polsko hlásí v poslední době nárůst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obviňují Minsk z vytváření migrační krize. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU: kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou oznámili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území. Ve čtvrtek prezident Polska vyhlásil výjimečný stav na územích hraničících s Běloruskem v souvislosti se situací s nelegálními migranty.Několik desítek nelegálních migrantů zůstává v posledních týdnech zablokováno na hranici Běloruska a Polska. Migranti se chtěli dostat nelegálně do Polska, polští pohraničníci je ale nepouštějí. Polská strana trvá na tom, že se migranti nacházejí na území Běloruska, a nikoli na neutrálním území. Zastupitelství úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Polsku Varšavu požádalo, aby pustila na své území nelegální migranty, kteří se zdržují na hranici s Běloruskem.

Karel Adam Skupina 32. Afghánců přišla z Polska, na stranu běloruskou je zahnali polští novináři aby mohli točit reportáže. 1

VB158 polsko by mělo dostat na držku od eu a to že nikdo nedostane dotace z eu kasy za to co dělají s lidma na hranicích a že nedodržují mezinárodní dohody a právo. 0

