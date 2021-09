https://cz.sputniknews.com/20210903/zelenskyj-porovnal-dejiny-ukrajiny-s-osudem-apple-15705698.html

Zelenskyj porovnal dějiny Ukrajiny s osudem Apple

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na Stanfordské univerzitě. Na Twitteru označil svou zemi za světový IT hub a prohlásil, že Kyjev má zájem na... 03.09.2021, Sputnik Česká republika

„Snad nejznámějším projevem proneseným tady ve Stanfordu byl projev Stevea Jobse. Apple začínala kdysi svou cestu v garáži, začínala na první pohled pošetilými nápady. Ukrajina je v podobné situaci: seděli jsme kdysi s naším týmem v malé kanceláři a produkovali jsme myšlenky, kterým nikdo nevěřil, o nichž se říkalo to samé, co často říkali lidé o Steveu Jobsovi: není to možné,“ řekl Zelenskyj.Ukrajinský prezident je na pracovní návštěvě v USA na pozvání prezidenta Josepha Bidena. 1. září se konala v Bílém domě jejich schůzka. 2. září přicestoval Zelenskyj do Kalifornie na schůzku se šéfem společnosti Apple Timem Cookem.Schůzka prezidentů obou zemí trvala něco přes dvě hodiny. Podle výsledků jednání ji Zelenskyj charakterizoval jako „normální chlapský rozhovor“, bez negativity pro Ukrajinu, i když ovzduší „nebylo vždy radostné“. Oznámil, že Bidenovi navrhl několik variant účasti USA v urovnání situace na Donbasu, ten měl slíbit, že si to promyslí.Po jednání zveřejnily Kyjev a Washington společné prohlášení o projektu Nord Stream 2, v němž slíbily, že nepřipustí využití plynovodu jako „geopolitické zbraně“. USA rovněž prohlásily, že nikdy neuznají ruskou svrchovanost nad Krymem.

Karel Adam „normální chlapský rozhovor“ - asi je myšlena ta část rozhovoru o ukrajinských LGBT, kdy Biden požádal Zelenského o dodržování lidských práv vůči této skupině. Několik dní před příletem Zelenského byla v Bílém domě přijata delegace ukrajinských LGBT žijících v USA, kteří požádali prezidenta Bidena o podporu LGBT ve své domovině. Zatím je to asi jediné co ukrajinský "národ" z návštěvy získal. 2

bancafe Ukrajina chce aby USA rozhodovali o Ukrajině ?? Vždyť již rozhodují. Je zcela běžné v Ukrajinském tisku, že nadpis zní, Velvyslankyně USA na Ukrajině rozhodl, prohlásila, atd.. jak a co bude na Ukrajině. USA má rozhodovat o Dombasu ? To už je jako u nás, USA přes BIS, Koudelky ,nebo Fišery, Vstrčila rozhoduje o nás. 2

ukrajina

