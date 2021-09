https://cz.sputniknews.com/20210904/ap-spolu-s-nezletilymi-holcickami-byli-z-afghanistanu-evakuovani-jejich-dospeli-manzele-15716902.html

AP: Spolu s nezletilými holčičkami byli z Afghánistánu evakuováni jejich dospělí manželé

AP: Spolu s nezletilými holčičkami byli z Afghánistánu evakuováni jejich dospělí manželé

Mnohé afgánské holčičky byly znásilněny a donuceny k sňatku, aby se spolu se svými „manžely“ mohly dostat z Afghánistánu. Vyplývá to z interních dokumentů... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Neradostný osud stíhá afghánské nezletilé dívky i po evakuaci ze své vlasti, kde se moci chopil Tálibán*. Jak zjistila agentura AP, spolu s nimi byla evakuace umožněna i jejich dospělým manželům.Tyto případy hlásí imigrační centra ve Spojených arabských emirátech a na vojenské základně ve Wisconsinu, kde byli evakuovaní uprchlíci dočasně rozmístěni.Zdroj na americkém ministerstvu zahraničí uvedl, že jsou tato tvrzení brána velmi vážně. Podotkl ale, že kvůli spěšné evakuaci afghánských civilistů a jejich rozmístění v různých centrech v USA, Evropě a na Blízkém východě, je těžké tato obvinění prokázat.Další zdroje uvádějí, že například na základně Fort McCoy někteří afghánští muži mají několik manželek. Mnohé nezletilé dívky v Abú Dhabí tvrdí, že je jejich „manželé“ sexuálně zneužívali. Zatím není jasné, zda došlo k vydání návodu, jak s těmito případy zacházet.Ačkoli dětské sňatky zákon zakazuje, nejsou v Afghánistánu výjimečné. Často dívky prodává jejich vlastní rodina jako vyrovnání dluhu. V roce 2018 organizace UNICEF zveřejnila zprávu, ve které tvrdí, že jedna ze tří afghánských žen je provdána před dovršením dospělosti. Legální věk vstupu do manželství je v Afghánistánu 18 let u chlapců a 16 let u dívek.Mezi evakuovanými mohou být i teroristéSpojené státy do konce srpna evakuovaly afghánské civilisty, kteří pomáhali americkým vojákům, spolu s jejich rodinami. Dne 31. srpna prezident Joe Biden oznámil, že za více než dva týdny Washington z Afghánistánu evakuoval přes 120 tisíc Američanů, občanů spojeneckých zemí a Afghánců.Kromě problému zneužívání dětí mezi afghánskými uprchlíky čelí Spojené státy a další země hrozbě, že mezi evakuovanými Afghánci mohou být i lidé, kteří jsou napojeni na Tálibán nebo jiné teroristické organizace. Oznámila to televize NBC s odvoláním na dva zdroje.Podle informací televize má být z více než 30 tisíc lidí odvezených z Afghánistánu do USA asi 10 tisíc dodatečně prověřeno. Až sto z nich může být v kontaktu s teroristy.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Dědouch2 Afgánský prvňáček zvládá rozborku a sborku kalacha... 0

Karel Adam V EU sňatky s nezletilými nejsou, nebo je nevidíme ? Jinak, co je to věkově holčička ? 0

