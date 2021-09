https://cz.sputniknews.com/20210904/babis-mladsi-jako-loutka-lepsolidi-volebni-kampan-nabira-na-odpornosti-15721023.html

Babiš mladší jako loutka lepšolidí? Volební kampaň nabírá na odpornosti

Babiš mladší jako loutka lepšolidí? Volební kampaň nabírá na odpornosti

Celá situace je na hlavu. Ano, řeč je o tom, jak se Babiš synek náhodou vyloupl na zahájení volební kampaně hnutí ANO otce a premiéra v jedné osobě Babiše... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T19:40+0200

2021-09-04T19:40+0200

2021-09-04T19:40+0200

názory

andrej babiš

politika

andrej babiš mladší

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15365230_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_9cbb5c88e15aab23c8cb6c1d425dddc7.jpg

Začněme neutrální zprávou. Andrej Babiš mladší se ve čtvrtek nečekaně objevil na zahájení předvolební kampaně ANO v Ústí nad Labem a konfrontoval tam svého otce, šéfa hnutí. Babiše staršího dlouhodobě obviňuje, že ho nechal zavléct na Krym kvůli takzvané kauze Čapí hnízdo. Babiš mladší svému otci před novináři oznámil, že je psychicky v pořádku. Premiér reagoval tím, že ví, kdo jeho syna zneužívá.„Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce. Jak se cítíš, když mě vidíš?“ uvedl Andrej Babiš mladší. „Proč jsi mi ublížil?“ ptal se otce. „Budu se bránit,“ zdůraznil. „Přeji ti hodně štěstí v tvé kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Měj se,“ řekl Andrej Babiš mladší, kterého doprovázel režisér Vít Klusák.„Chci k tomu jenom říci, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral,“ řekl k vystoupení svého syna premiér. „Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mě. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil,“ řekl Babiš.Už to napovídá, že celé je to jedno velké divadlo, které mohl zinscenovat zhrzený režisér Klusák. Člověk nemusí být fanouškem Andreje Babiše staršího, aby to celé prohlédl. Ostatně, o tom, že Babišem mladším, který není mentálně fit, manipulují, jsme psali i dříve. Teď se naše domněnky potvrdily.Parlamentní listy se podívaly na pozadí výstupu Babiše juniora a odhalily důležité stopy jedné velké manipulace.„Klíčové osoby v prazvláštní divadelní etudě představují režisér Vít Klusák, Andrej Babiš mladší a lékař Karel Kaufner. Ten se měl podílet na vyšetření premiérova syna a shledat ho duševně zdravým. Tuto zprávu oznámil také přes víceméně bloggersky zaměřený server Fórum 24. Ale je tu ještě jedna postava, o níž se v těchto souvislostech nehovoří. Dosud neznámou je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na internetu se během čtvrtečního odpoledne objevila řada fotografií, na nichž je právě zástupkyně TOP 09 po boku psychologa Kaufnera. Náhoda? Nevypadá to tak,“ píší Parlamentní listy.Zpravodajský web s odkazem na svůj důvěryhodný zdroj píše, že čtvrteční akce byla cílená provokace proti Babišovi staršímu, za kterým stojí Pekarová Adamová a kterou si vodí Miroslav Kalousek. Není důvod Parlamentním listům nevěřit.Vychází z toho nelidské zjištění. Lepšolidi z tzv. pravicové opozice záměrně zneužívají Babiše juniora, jen aby porazili jeho otce ve volbách. Jeví se to ale tak, že právě příběh Babišova syna z prvního manželství je to jediné, co může šéfovi hnutí ANO u voličů opravdu ublížit. Snížila se koalice Spolu k takové diverzi? K takovému nelidskému chování, které se příčí těm hodnotám, kterých mají plná ústa? Pokud je tomu tak, tak je to velmi nepříjemná vizitka pro Babišovi politické konkurenty.O nepřátelském převzetí Babiše juniora konkurenty jeho otce Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Je to zatím naprosté dno letošní předvolební kampaně. Andrej Babiš mladší se před několika měsíci začal intenzivně objevovat v určitých českých médiích zaměřených primárně proti jeho otci, premiéru Andreji Babišovi. Ruku v ruce s tím se začal na veřejnosti objevovat v doprovodu antibabišovských politiků a aktivistů. Stávalo se čím dál evidentnějším, že je z něj vyráběn nástroj volebního boje proti premiérovi. A že jeho angažmá bude jeho loutkovodiči stupňováno.Zcela v duchu nedávných tvrzení a názorů několika významných politických marketérů, kteří uváděli, že jedinou možností, jak se pokusit zvrátit poslední vývoj volebních preferencí a jak se pokusit rozhodit a ohrozit nástup hnutí ANO a premiéra Babiše do jejich čela, je neustále na něj, na každé volební akci, nejrůznějšími způsoby naprosto tvrdě útočit a pokusit se jej vyprovokovat k nějaké spontánní reakci, která jej v očích voličů poškodí.Přesně v tomto duchu lze vnímat nasazení Babiše mladšího do volební kampaně, resp. do jejího zahájení hnutím ANO v Ústí nad Labem,“ míní známý expert.Může tento skandál ovlivnit volební výsledek hnutí ANO?„Ano, a to v tom smyslu, že tento výsledek může být ještě lepší, než ukazují poslední preference. Protože již první mediální ohlasy názorů na zneužívání mladého Babiše v kampani proti jeho otci ukazují, že veřejnost většinově tyto praktiky ve volebním boji odmítá. A že zejména někteří nerozhodnutí voliči, anebo ještě spíše občané, kteří byli rozhodnuti k těmto volbám nejít, se pod vlivem této věci rozhodnout hodit svůj hlas premiérovi a hnutí ANO. Zejména, jako výraz sympatie k tomu, na koho je útočeno skrze rodinu, resp. nemocného syna,“ říká pan Doležal.Našli Babišovi oponenti slabé místo, skrz které mohou účinně útočit? Tedy, snížit popularitu Babiše staršího jeho synem?„Naopak. Je evidentní, že Babiš starší je disciplinovaný a nenechá se vyprovokovat k nepředložené emotivní reakci.Pokud budou jeho oponenti ve zneužívání Babiše juniora pokračovat, může na tom Andrej Babiš spíše preferenčně profitovat, protože převážná část voličstva naprosto odmítá praktiky brutálního zneužívání soukromých a rodinných záležitostí v politickém boji. Zvláště, když se to týká vztahů rodiče – děti,“ říká politolog Tomáš Doležal.

https://cz.sputniknews.com/20210903/babise-mladsiho-media-ignoruji-stezuje-si-klusak-prima-ho-pritom-neuspesne-zadala-o-rozhovor-15713159.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

andrej babiš, politika, andrej babiš mladší