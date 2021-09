https://cz.sputniknews.com/20210904/biden-naridil-odtajneni-dokumentu-o-teroristickem-utoku-z-11-zari-15716535.html

Biden nařídil odtajnění dokumentů o teroristickém útoku z 11. září

„V předvečer 20. výročí 11. září si americký lid zaslouží právo mít úplnější představu o tom, co vědí úřady o těchto útocích… Je kriticky důležité, aby vláda Spojených států zajistila maximální transparentnost a zachovalo tajnost jen v jednotlivých a zvláštních případech,“ uvádí se v nařízení.Biden nařídil generálnímu prokurátorovi USA Merricku Garlandovi, ministerstvu spravedlnosti a dalším zúčastněným resortům, aby zrevidovaly sbírku dokumentů a zveřejnily odtajněné údaje v průběhu šesti měsíců.„Podepsal jsem dnes výnos, který předepisuje Ministerstvu spravedlnosti USA a jiným zúčastněným resortům, aby kontrolovaly odtajnění dokumentů týkajících se vyšetřování FBI událostí z 11. září. Výnos obsahuje požadavek na generálníhoprokurátora, aby zveřejnil odtajněné dokumenty v průběhu příštích šesti měsíců,“ prohlásil prezident USA, jehož slova citoval Bílý dům.Hlava státu zdůraznila, že kdy nastoupila do úřadu prezidenta USA, převzala závazek zajistit transparentnost procesu odtajňování dokumentů o útocích spáchaných teroristy před dvaceti lety. „V předvečer 20. výročí této tragické události plním převzatý závazek,“ podotkl Biden.Odtajnění materiálů vyšetřování bylo jedním z předvolebních slibů Joea Bidena, kterému připomněli příbuzní obětí tragédie v předvečer jejího 20. výročí.Příbuzní zahynulých dříve prohlásili, že vystoupí proti účasti Bidena na akcích věnovaných výročí teroristických útoků, neodtajní-li dokumenty, které by mohly podle jejich názoru vrhnout světlo na podíl úřadů Saudské Arábie na událostech z 11. září.Saúdskými občany bylo 15 z 19 lidí, kteří 11. září roku 2001 zaútočili v unesených dopravních letounech na Dvojčata WTC v New Yorku a na budovu Pentagonu ve Washingtonu. Další unesené letadlo spadlo na pole ve státě Pensylvánie. Oběťmi teroristických útoků, za nimiž stála skupina Al Káida*, se staly asi tři tisíce lidí.* teroristická skupina zakázaná v Rusku

Réunion Nevím, co Biden blbne, když je známo, že zničení dvojčat dlouho připravovala jejich tajná služba - takže zveřejní útržky nebo rovnou lži, falsa... Dvojčata spadla, aby USA mohly masivně investovat do "boje" proti terorismu. Perl Harbor byla také blámáž, aby USA mohly vstoupit do války a lidi to skousli. Nevěřit. Nevěřit.... a s fašistickým genetickým odpadem napřímo jen argumentačně nediskutovat, pokud nemáme min. 1 promile, nebo nemáme malého oného. 5

bancafe Že by se chystali Americké Vrbětice?? Že za útokem je skrytě Rusko, Čína..?? 2

