Británie je plně připravena na smrt své královny. Do médií unikl tajný plán vlády

Přestože se pětadevadesátiletá britská panovnice těší dobrému zdraví, britská vláda už má celá léta vypracovaný, neustále se aktualizující, plán jednání v... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Pečlivý plán na období, kdy dojde k nejhoršímu, nese ve Velké Británii název Operace Londýnský most (London Bridge). Předpokládá totiž zapojení prakticky všech složek státní správy, rozsáhlé bezpečnostní operace ke zvládnutí davů a očekávaného dopravního chaosu. Pozornost věnuje i takovému detailu, zda budou vlajky nejen na úřadu vlády na Downing street vyvěšeny dostatečně rychle. Do plánu rovněž patří oznámení smrti královny, náležitosti kolem období smutku, povinnosti premiéra a nového panovníka, stejně jako podrobnosti o pohřbu. Nejrůznější ceremonie potrvají deset dní a uzavře je pohřeb, který bude v den státního smutku.Den DDen, kdy zemře britská královna Alžběta II., je v dokumentech označen jako Den D. V hodinách následujících po její smrti proběhne „kaskáda rozhovorů“, při nichž budou o skonu Alžběty II. postupně informováni premiér, tajemník kabinetu, což je nejvýše postavený státní úředník ve Velké Británii, a ministři vlády. V plánu se také řeší, jak o smrti panovnice bude informováno na sociálních sítích.Do deseti minut od přijetí zprávy u úmrtí královny úředníky by na úředních budovách měly být vlajky staženy na půl žerdi. Královský palác pak vyvěsí „oficiální oznámení“ na nádvoří Buckinghamského paláce a královské webové stránky zčernají. Na webových stránkách všech ministerstev britské vlády se v horní části zobrazí černý banner. Parlament a zákonodárné sbory ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku po oznámení přeruší na 10 dnů zasedání. Královská rodina následně oznámí plán pohřbu.Jako první se po smrti královny vyjádří britský premiér. Ten se ještě ve stejný den setká s nastupujícím panovníkem, princem Charlesem. Jarní přílivS Operací Londýnský most se navíc prolíná Operace Jarní příliv, která představuje plán pro nástup prince Charlese na britský trůn. Další den se má v 10 hodin dopoledne v chrámu svatého Jakuba sejít rada, která oficiálně prohlásí Charlese za nového panovníka.V 15.30 hodse uskuteční audience premiéra a vlády u nového krále. Ministři však budou dopředu obeznámeni, že nesmí přivést své manželky.Čtvrtý den po smrti má proběhnout generální zkouška operace Lion, tedy procesí s rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského.Organizace pohřbuVšechny další dny mají být vyhrazeny přípravám a organizaci pohřbu. Rakev bude od šestého dne po úmrtí vystavena ve Westminsteru a bude přístupná veřejnosti po 23 hodin denně. Pro VIP návštěvníky budou vydány lístky s daným časem návštěvy. Ministerstvo zahraničí bude mít na starosti zahraniční návštěvy.Ministerstvo vnitra a tajné služby budou v pohotovosti kvůli případnému atentátu nebo teroristickému útoku. Ministerstvo dopravy dalo najevo obavy z množství zájemců mířících do Londýna.Den státního pohřbu, který se uskuteční ve Westminsterském opatství, bude „dnem národního smutku“. V závěru dne bude v kapli svatého Jiří na hradě Windsor smuteční obřad a královna bude pohřbena v hradní kapli krále Jiřího VI.

