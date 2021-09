https://cz.sputniknews.com/20210904/bylo-by-nejlepsi-kdybyste-uz-nerikala-nic-blaha-vycetl-caputove-postoj-vuci-utlacovanym-zenam-15719243.html

„Bylo by nejlepší, kdybyste už neříkala nic." Blaha vyčetl Čaputové postoj vůči utlačovaným ženám

„Bylo by nejlepší, kdybyste už neříkala nic.“ Blaha vyčetl Čaputové postoj vůči utlačovaným ženám

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém Facebooku opět pořádně obul do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

To, že Blaha nepatří mezi příznivce a stoupence slovenské hlavy státu, není žádným tajemstvím. Ve svém negativním vztahu vůči Čaputové se navíc stále víc a víc utvrzuje, za což mohou i některé kroky a prohlášení prezidentky. Tentokrát se politik zaměřil na téma žena očima prezidentky.Blaha si na sociální síti pro Čaputovou připravil „několik dobře míněných rad“, které by jí dle jeho názoru mohly pomoci k tomu, aby dotyčná „tolik neztrapňovala svůj úřad“.Upozorňuje také na to, že to vypadá dost pokrytecky, když jsou Čaputové ukradené palestinské ženy, které zabíjí izraelská armáda, zatímco slzy roní pouze pro ženy v Afghánistánu.To však není zdaleka vše. Za „úplně nejlepší“ na tom všem Blaha považuje to, že jsou Čaputové kompletně ukradené slovenské ženy.Znovu se tak vrací k tomu, že slovenskou hlavu státu zřejmě zajímají pouze afghánské ženy. A proč vlastně? Protože prý chce být Čaputová strašně světová a zalíbit se americkým liberálům.Výčet kritiky: Návštěva Steinmeiera, generální prokuratura a dalšíKromě tématu žen se věnoval ale i dalším otázkám, ve kterých s Čaputovou zrovna moc nesouzní. Řeč tak přišla na nedávnou návštěvu německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na Slovensku a to, jak se prezidentka SR chovala.Dodal také, že úkol dotyčné při takových setkáních není informovat německého prezidenta o úspěších v oblasti reformy právního státu na Slovensku. Podle jeho slov tím totiž ponižuje slovenský národ.Poznamenává také, že si je moc dobře vědom toho, že by prezidentka „nejraději Slovensko rozpustila v CocaCole a předala vše Američanům a Němcům“, ale prosí ji, aby konečně pochopila, že slovenský národ touží po svobodě a suverenitě. Znovu tak ukazuje na to, že je její chování nedůstojné, vazalské a ponižující.Na závěr si pak Blaha schoval ještě jednu radu a zaměřil se na tamní prokuraturu. Uvedl, že pokud bude hlava státu příště napadat generální prokuraturu za její zákonné rozhodnutí, měla by si vzpomenout na svá slova, která vyřkla po smrti Milana Lučanského.Důraz klade i na to, že Čaputovou napadne útočit na prokuraturu pouze tehdy, když se chce zalíbit liberálnímu tisku.Politik zároveň připomněl slova o tom, že je Čaputová dle generálního prokurátora „nekompetentní“. Blaha si ale myslí, že ve skutečnosti je to ještě horší.

