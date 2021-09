https://cz.sputniknews.com/20210904/cesi-ostre-reagovali-na-vystoupeni-lindemanna-z-rammsteinu-na-rudem-namesti-vratim-listky-zuri-15717671.html

Češi ostře reagovali na vystoupení Lindemanna z Rammsteinu na Rudém náměstí. Vrátím lístky, zuří

Ruská média informovala o tom, že v sobotu 4. září vystoupí na Rudém náměstí Till Lindemann, působící ve skupině Rammstein.

Lindemann bude speciálním hostem vojenského hudebního festivalu Spasská věž, a vystoupí za doprovodu tří vojenských kapel. Zdůrazněme, že se jedná o první zkušenost tohoto druhu v Lindemannově kariéře. Doposud bylo totiž poměrně složité představit si vystoupení ruských vojenských hudebníků s frontmanem Rammsteinu.Podle informací by Lindemann měl na festivalu ztvárnit skladbu Oblíbené město, a to za doprovodu hned tříorchestrů.Dodejme, že Lindemanna mohou účastníci festivalu vidět také v neděli 5. září. Poslední dva dny akce bude na Rudém náměstí zpívat i lidová umělkyně Ruska a Gruzie Tamara Gverdciteli. Vystoupení těchto dvou hvězd bude vyvrcholením závěrečného večerního představení 14. Mezinárodního festivalu vojenské hudby „Spasská věž“.Na dané vystoupení upozornil český novinář, komentátor a publicista ruského původu na sociální síti.Svým statusem však okamžitě strhl lavinu bouřlivých komentářů, v nichž byli lidé tímto vystoupením pobouřeni.„Ježíšmarjá! Už mám lístky na koncert Rammsteinu na příští rok. Já je snad vrátím. Na koncert Rogera Waterse nebo Nohavici bych taky jít nemohla,“ zhrozila se jedna z uživatelek.Některé ale tento krok Lindemanna nijak nepřekvapil. „Rammstein vždy provokoval, není tomu jinak ani dnes. A potrefené husy kejhají,“ zaznělo.Jiní zase upozorňovali na to, že „tohle nejsou Rammstein, to je jen Till“,Pár lidí na síti dokonce podotýkalo, že „prachy nesmrdí“ a další dodávali, že je to „obludné“.Festival Spasská věžMezinárodní vojenský hudební festival Spasská věz je hudební festival v Moskvě. Účastní se ho ruské a zahraniční vojenské orchestry, folklórní skupiny i jednotky čestné stráže hlav států. Tradičně končí rozsáhlou událostí na Rudém náměstí a slavnostním ohňostrojem.Název festivalu byl vybrán podle Spasské věži moskevského Kremlu na Rudém náměstí, na kterém se festival tradičně koná.Je pořádán každoročně a od roku 2006 se festivalu zúčastnilo více než 40 zemí.

Casper Mohid však ať ty lístky vrátí, taková hovada na koncertu chybět rozhodně nebudou ... a ksindl Mitrofanov taky ne ... 102

Miroslav Lovecky nijak šokující, vždyť i jejich stará píseň Moskau s duem Tatu ukázala že se spolupráce s Rusy nebojí. 29

