Česká vakcinologická společnost nově přímo doporučuje očkování těhotných žen

Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně koncem srpna přímo doporučila očkování těhotných žen proti covidu-19.

Ještě v červnu vakcinologové uváděli, že toto očkování je možné, a stanovili podmínky vakcinace, například to, že tyto ženy nelze očkovat dříve než ve 12. týdnu těhotenství. Doporučení se týkalo především těch žen, které pracují ve zdravotnictví, je jim více než 35 let, a také těch, které trpí astmatem nebo cukrovkou. Pokud žena po první dávce očkování zjistí, že je těhotná, měla by druhou dávku odložit až na dobu po dvanáctém týdnu. Očkování je doporučováno i ženám, které otěhotnět plánují.Zatím je v České republice naočkováno přibližně 5,7 milionu lidí. Neuvádí se však, jaké procento z nich tvoří počet naočkovaných těhotných žen.„Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity,“ uvádí se v doporučení vakcionologické společnosti. Podle názoru lékařů jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku závažného průběhu onemocnění. Doporučují proto, aby byly očkovány především mRNA vakcínou.Odborníci uvádějí, že dostupné údaje svědčí o tom, že vakcína je v těhotenství účinná a vytváří imunitu, přičemž nejsou známá žádná rizika pro ženu či plod. Uvádí se také, že očkování nemá negativní vliv na plodnost žen ani mužů, což je jedna z dezinformací, která se o očkování proti covidu-19 šíří.Odborníci doporučují očkování dokonce i kojícím matkám. „Protilátky vytvořené po vakcinaci se dostávají do mateřského mléka, což může být prospěšné pro kojené dítě,“ uvádí se v dokumentu. Kromě toho lékaři dodávají, že pro dítě není nutné po očkování jeho matky upravovat očkovací schéma běžných dětských vakcín.Až do jara letošního roku očkování těhotných a kojících žen lékaři nedoporučovali zejména proto, že neexistoval dostatek údajů na základě výsledků klinických studií. V některých evropských zemích však byly těhotné ženy přednostně očkovány kvůli zvýšenému riziku vážného průběhu onemocnění.

