„Ekoteroristům to zřejmě nevadí.“ Maříková ukázala, jak elektromobilita podporuje dětskou práci

„Včera jsem si povídala s jedním mladým Pirátem o elektromobilitě, když jsem ho upozornila na to, že nerostné suroviny do baterií se musí těžit a baterie se recyklovat, což moc ekologické není. A nemluvě o tom, kde budeme brát energii, tak obrátil, že to bude jen přechodně a on je spíš pro vodík,“ uvedla Maříková.„Mnoho mladých lidí si neuvědomuje, že elektromobilita není zrovna to, co tuto planetu zachrání,“ dodala.Maříková v této souvislosti uvedla příklad, který poukazuje na to, že preferovaný způsob řešení klimatických otázek provokuje vznik dalších problémů, a tudíž by neměl být idealizován.Von der Leyenová o tom, proč život v EU už nebude stejnýPředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden poskytla rozsáhlý rozhovor portálu Pravda.sk.Klíčovou myšlenkou celého rozhovoru byla teze von der Leyenové, že život ve stále se měnících klimatických podmínkách už nebude stejný, nemůžeme si to dovolit.Podotkla přitom, že v tom spočívá samotná podstata evropské zelené dohody. Přiznala dále, že pokud EU se nepodaří realizovat plán opatření Fit for 55, který má zajistit, aby byly politiky EU v souladu s dohodnutými klimatickými cíli, naše děti a vnoučata by mohly vést války o vodu a potraviny.„Stovky vědců z celého světa právě vydaly zprávu jménem OSN, ve které varují před smrtelnými extrémními povětrnostními jevy, od rozsáhlých přírodních požárů až po extrémní teplo, nadměrné srážky a přívalové záplavy,“ odůvodňovala.Vzhledem k tomu, že existují obrovské hospodářské a strukturální rozdíly mezi členskými státy EU, uvedla, že EK dbá na to, aby země s nižšími příjmy měly k dispozici silnou podporu, a to nejen formou realistických cílů v oblasti emisí s realistickými lhůtami, ale také z finančního hlediska.Na otázku o roli jaderné energie v ekologickém úsilí EU von der Leyenová poznamenala, že rozhodnutí provozovat nebo odstavit jadernou elektrárnu je záležitostí členského státu v souladu s národní energetickou politikou.Co se tyče perspektivy ukončení provozu spalovacích motorů do roku 2035, předsedkyně v tom vidí příležitost pro Slovensko a jeho automobilový průmysl.„Z pohledu spotřebitelů vím, že elektrická auta jsou drahá. Ale když jich bude na trhu více, kvalita se zlepší a ceny budou klesat, stejně jako při všech technologiích,“ poznamenala.Podle von der Leyenové změna klimatu a způsob, jakým ji svět řeší, je téměř definicí geopolitické otázky.„Uhlík musí mít cenu všude na světě, neboť boj proti změně klimatu je celosvětovým úsilím,“ dodala.

