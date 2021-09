https://cz.sputniknews.com/20210904/filip-neslo-o-opusteni-afghanistanu-ale-o-uprk-byli-jsme-tam-jako-okupanti-15722913.html

Filip: Nešlo o opuštění Afghánistánu, ale o úprk. Byli jsme tam jako okupanti

Filip: Nešlo o opuštění Afghánistánu, ale o úprk. Byli jsme tam jako okupanti

Slavnostním nástupem na pražském Vítkově česká armáda včera ukončila své dvacetileté působení v Afghánistánu. Předseda KSČM Vojtěch Filip v předvolebním... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T18:37+0200

2021-09-04T18:37+0200

2021-09-04T18:37+0200

česko

nato

vojtěch filip

afghánistán

tálibán

armáda čr

usa

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752368_0:0:1848:1040_1920x0_80_0_0_032daac16e7d3a58fcd1adbd037a051e.jpg

„Nešlo o opuštění Afghánistánu, ale o úprk. Byl to debakl zahraniční politiky USA a NATO. Tentokrát nešlo jen o fiasko USA jako ve Vietnamu, ale celé Severoatlantické aliance, do něhož nás Američané zatáhli. My jsme tam byli jako okupanti,“ tvrdí předseda komunistů.Na dotaz, proč hovoří o okupaci, když tam USA a vojáci NATO byli se souhlasem afghánské legitimní vlády, uvedl: „Myslíte tu vládu, která se před pár dny sesypala jako domeček z karet a jejíž prezident prchl ze země mezi prvními?“Filip také připomíná, že vojenská mise NATO jako spojenců USA spočívala v likvidaci centrály teroristické organizace al-Káida a jejího vůdce Usáma bin Ládina. Po splnění tohoto úkolu se Západ zdržel v Afghánistánu ještě po dobu celých deseti let. Neznámý důvod tak dlouhé mise podle Filipova názoru zjevně svědčí o skrytých motivech.„USA a NATO, včetně našich vojáků, se Afgháncům snažily vnutit svůj politický režim, aniž ti by o něj stáli. Kdyby chtěli západní model demokracie, nemohl by to být takový debakl, a vydržel by alespoň tak dlouho, jako vydržel ten po odchodu sovětských vojsk v roce 1989,“ uvedl předseda KSČM.To, že nás tam nikdo nechtěl, svědčí podle Filipa o tom, že česká účast v afghánské válce znamenala nebezpečí.Mnozí se nyní obávají příchodu statisíců afghánských uprchlíků. Filip v této souvislosti trvá na tom, že v Evropě je třeba chránit vnější schengenskou hranici a také naši státní.„Neobávám se toho, pokud budeme schopni ochránit vnější schengenskou hranici. To zatím Evropská komise nezvládá,“ dodal Filip závěrem.

https://cz.sputniknews.com/20210903/stefec-o-misi-v-afghanistanu-usa-dostaly-vse-co-chtely-skutecnou-porazku-utrpela-jen-evropa-15713565.html

Karel Adam No pochybuji, že sódruzi z USA a Británie přišli do Afghanistanu 7.října 2001 na pozvání legitimní vlády. Nebo byl myšlen překupník amerických zbraní Hamid Karzaí, americká loutka která byla dosazena do funkce prezidenta Afghanistanu po vojenské agresi USA a Británie 22.prosince 2001 ? 0

1

afghánistán

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, vojtěch filip, afghánistán, tálibán, armáda čr, usa, evropská unie (eu)