Globální oteplování může „probudit“ nebezpečné viry, upozorňuje vědec

Globální oteplování může „probudit“ nebezpečné viry, upozorňuje vědec

Globální oteplování a tání permafrostu mohou vést k „probuzení“ neočekávaných virů s nepředvídatelnými důsledky pro lidstvo, řekl agentuře Sputnik laureát... 04.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov se díky tání ledu v tajze a tundře na Sibiři mohou dávné choroby a viry této oblasti znovu „probudit“. Vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost věnována rizikům spojeným s táním věčně zmrzlé půdy.„Není možné předvídat, jaký virus z těch, které existovaly v prehistorické době nebo před stovkami tisíc let, se může znovu objevit. Vracejí se ... Jsem si jist, že existují nejrůznější druhy virů, se kterými jsme se ještě nikdy nesetkali,“ řekl Rae Kwon Chung a dodal, že lidstvo musí být na takové výzvy připraveno a rychle na ně reagovat.Ruští vědci upozornili na skutečnost, že tání permafrostu v důsledku oteplování klimatu může vést k tomu, že se na povrch dostanou části starověkých ekosystémů, včetně virů. Vědci například již informovali o tom, že v pozůstatcích mamutů byl nalezen anthrax (sněť slezinná).Východní ekonomické fórum se koná 2.-4. září v areálu Federální univerzity Dálného východu ve Vladivostoku. Jeho hlavním letošním tématem jsou nové příležitosti pro Dálný východ v měnícím se světě.Vědci varují před virem s úmrtností 75 %Britské noviny The Guardian s odvoláním na nezávislý výzkum psaly o viru Nipah, který může způsobit pandemii s úmrtností 75 %.Odborníci z neziskové organizace Access to Medicine Foundation se sídlem v Nizozemsku uvedli, že Nipah může vyvolat vypuknutí infekce kdykoliv.Podle WHO může být virus asymptomatický, ale může také způsobit vážné respirační problémy a encefalitidu, mozkový edém (otok mozku) a úmrtnost v rozmezí 40 % až 75 %. Nipahem se může člověk nakazit od zvířat - netopýrů nebo prasat, nebo také prostřednictvím kontaminovaných potravin. Infekci je také možné chytit od jiné osoby. Přirozeným nositelem viru je podle odborníků kaloň, savec z řádu letounů, kam patří i netopýři.Virus Nipah je zařazen na seznam Světové zdravotnické organizace jako jeden z nejnebezpečnějších pro lidstvo. K léčbě této infekce nejsou k dispozici žádné léky ani vakcíny. Farmaceutické společnosti zatím nemají projekt na vytvoření léku proti Nipahu. Jako léčba se používá symptomatická intenzivní péče.Aby se zabránilo infekci, WHO navrhuje omezit přístup netopýrů k datlové palmové šťávě a dalším potravinářským produktům. Před konzumací je třeba čerstvou datlovou palmovou šťávu převařit a ovoce umýt a oloupat. Také nelze jíst ovoce se stopami zubů netopýrů. Pokud je to možné, je třeba se vyhnout kontaktu s infikovanými prasaty, která jsou nositeli viru Nipah. Kontakt s infikovanými lidmi a zvířaty je možný pouze při použití osobních ochranných prostředků.

Červenáček Pokud by měly pravdu vědecké modely, bez okamžité změny současného trendu „rozvoje“ lidstva čeká Zemi další zvyšování teploty, a to za příštích 100 let o 3 až 5°C oproti dlouhodobému průměru. Takové tempo oteplení by bylo 10 až 100krát rychlejší než na konci poslední doby ledové před 10 000 lety a jeho dopad na ekosystémy by byl zničující. Protože však pravý důvod oteplení budeme zcela jednoznačně znát nejdříve za 10 let, nezbývá nám, než se rozhodnout na základě neúplných informací. Připomeňme si tedy něco o současném poznání vědy a spolehlivosti jejích modelů globálního klimatu. Vývoj a stav vědeckého poznání o změnách klimatu Za příčinu výkyvů průměrných teplot na Zemi, ke kterým došlo v minulosti (střídání dob ledových a meziledových), byly nejprve považovány pravidelné odchylky ve výkonu Slunce a nepatrné změny v oběžné dráze Země. Podrobnější studium ale ukázalo, že tyto odchylky jsou příliš malé na to, 0

Červenáček aby mohly zjištěné výkyvy teplot způsobit. Záhadu vyřešilo měření plynů ve vzduchových bublinkách antarktického ledu, díky kterému známe změny složení atmosféry za posledních 160 000 let. Ukázalo se, že obsah CO2 sledoval velmi přesně výkyvy teplot — odchylky v oběžné dráze Země a ve výkonu Slunce byly tedy výrazně posíleny zpětnými vazbami, především proměnlivou koncentrací skleníkových plynů. V případě celosvětového klimatu věda při svém zkoumání nemůže použít experimentu a je tedy odkázána na sestavování počítačových modelů, na kterých lze různé situace simulovat. Takový model samozřejmě nemůže věrně napodobit nesmírně složité systémy naší planety, mohou z něj však vyplynout příčinné souvislosti různých událostí... Tak co záchvat K. Olinky, který je o 2,64 levelu pode mnou ? 🐸🐸🐸🐸 0

