Langšádlová podpořila MZV ČR: Rusové si berou studenty jako rukojmí. Ne my

Zmiňme, že Rusové českou stranu obviňují z uzavření střední školy při jejich velvyslanectví v Praze a obviňují ji, že se „děti staly rukojmími destruktivního chování“ českého resortu zahraničí. Škola byla zavřena z důvodu, že učitelé, kteří na ní působili, byli akreditovanými pracovníky velvyslanectví. To, že byl počet pracovníků ambasády snížen, de facto znamená, že na škole nemá kdo učit.V této souvislosti připomeňme, že ruské velvyslanectví v Praze odmítá „neopodstatněná tvrzení Ministerstva zahraničí ČR, že odpovědnost za ukončení činnosti střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v České republice nese ruská strana“.Velvyslanectví ve svém vyjádření na Facebooku uvedlo, že „škola je oficiálně zaregistrována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako ,specializovaná strukturní jednotka ruského velvyslanectví’, v takovém formátu funguje v úplném souladu s českou legislativou a na stejných základech jako další obdobné zahraniční školy v Česku“.Proto podle diplomatické mise veškerou odpovědnost za to, že byli žáci i jejich rodiče zbaveni možnosti dostat vzdělání, které si vyberou, nese Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.Za připomenutí stojí i fakt, že již na jaře česká diplomacie uvedla, že si učitelé, stejně jako další personál, musí zažádat o pobytové tituly a řádně pracovat na území Česka. Tedy stejně, jako je tomu v případě všech mezinárodních škol. Ruská federace ale nepodnikla žádné potřebné kroky.Langšádlová: Ruská škola není v souladu s českým právemZmiňovaná poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová si však myslí, žeje situace opačná, než jak ji Rusko interpretuje. A jasně hovoří také o tom, že neexistuje důvod pro to, aby mělo Českok ruským vyučujícím speciální přístup.Politička tak naráží i na to, že Rusko po české straně požadovalo „normální fungování“ své střední školy při ruském velvyslanectví v Praze. Je však přesvědčena, že si Češi musí za svým názorem stát a neustopit.Uveďme, že se toto téma stalo předmětem diskuzí zejména po diplomatické roztržce, která se mezi ČR a Ruskem odehrála na jaře. Hlavním důvodem je zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli údajně zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Simo Häyhä Ruská škola není o nic cennější než německá nebo anglická škola v Praze. 326

lípa Politickou šlapku langšádlovou, která se v minulosti "proslavila" návrhem použít proti Rusku A-bomby, snad ani nekomentovat. Na její rusofobii se totiž dá vsadit cokoliv. Inu reakce prvoka, co se má i za politika ... 64

