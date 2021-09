https://cz.sputniknews.com/20210904/lekar-uvedl-potraviny-ktere-by-mohly-zpusobit-rakovinu-15710890.html

Lékař uvedl potraviny, které by mohly způsobit rakovinu

Lékař uvedl potraviny, které by mohly způsobit rakovinu

Lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov promluvil ve vysílání ruské televizní stanice Rossija 1 o prevenci onkologických onemocnění. 04.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-04T07:29+0200

2021-09-04T07:29+0200

2021-09-04T07:29+0200

svět

zdraví

potraviny

vědci

nemoc

rakovina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/664/59/6645929_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_2127363811f20d9bb93de0b5edd66ce3.jpg

Odborník začal tím, že příčinou každého pátého případu takové nemoci je většinou nezdravá strava. Nejprve se zmínil o produktech, které způsobují obezitu, což vede ke zvýšení hladiny inzulínu v krvi. Mjasnikov dále poznamenal, že riziko vzniku rakoviny u lidí s cukrovkou je až osmkrát vyšší, a připomněl jednu zásadní radu – nejíst „nic bílého“.Mjasnikov ve vysílání také zdůraznil, že alkohol, i když je konzumován v mírných dávkách, zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu a střev. Sůl zase často vede k rakovině žaludku a je obecně považována za karcinogen spolu s alkoholem, cigaretami a chemickými látkami.V další části pak lékař hovořil o optimální stravě pro ty, kteří již bojují s rakovinou. Podle něj by se tito lidé měli vyhnout přejídání nebo naopak hubnutí, a hlavní důraz ve svém jídelníčku by měli klást na zeleninu a ovoce. Kromě toho by se lidé obecně neměli vzdávat luštěnin, česneku, zeleného čaje a ryb. Naopak je ale dle něj lepší omezit konzumaci masa.Příznaky jednoho z nejsmrtelnějších druhů rakovinyVědci z Kolumbijské univerzity (USA) nedávno vysvětlili, podle jakých příznaků je možné včas odhalit rakovinu slinivky. Výsledky výzkumu byly uveřejněny na webových stránkách ColumbiaSurgery.První příznaky se vyvíjejí nenápadně, proto pacienti často o nemoci a jejím nebezpečí nemají tušení, a to díky zvláštnímu umístění slinivky, v níž nádor může růst bezbolestně celé roky.Podle slov autorů práce je jedním z typických příznaků nemoci žloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). V krvi se hromadí složka žluči (bilirubin), která vzniká v játrech jako produkt rozkladu starých červených krvinek a poté je vylučována z těla.Časté jsou také poruchy gastrointestinálního traktu (bolesti břicha, průjem, nevolnost). Zhoubný nádor může být indikován akutní bolestí střední a dolní části zad po dobu několika týdnů. Jde o to, že novotvar se zvětšuje a začíná tlačit na sousední orgány.Kromě toho náhlý vznik cukrovky signalizuje poruchu pankreatu a může vést k rakovině. Pacienti s nádorem často velmi rychle hubnou, což je obvykle následek nedostatku funkčních enzymů.

wwwbuerger.. Já, duševně přechýlení a stále diskusí neukojený Kosmo Olin, nejčastěji píšící pod nickem matematických značek nebo jako Kosmo Olin, mám na věc racionální pohled: Smíchám sádlo s máslem, lehce ohřeji a dvakrát denně vypiji 2 dcl. Zajídám chlebem Šumava nebo ozdravnou plackou od Červenáčka, nebo kaší z bramborových klíčků se vzácným kořením. Někdy do sebe kopnu decku Alpy nebo okeny. A teď už musím končit. Zase mi volá Merkelová, že chce pro svůj kabinet 200 kusů tang. zn. Olin. S nápisem: Nach Osten ! 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, potraviny, vědci, nemoc, rakovina